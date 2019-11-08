Амурский ГХК даст толчок для развития не только области, но и всей страны

Подробности технологии производства, которую планируется применять на Амурском газохимическом комплексе, а также об экологической безопасности процесса, рассказали участникам общественных слушаний. Они прошли в пятницу, 8 ноября, в администрации Свободного.

Реализацию проекта АГХК в настоящее время прорабатывает СИБУР. В Свободненском районе должны появиться газохимический комплекс с объектами основного производства и общезаводского хозяйства, а также 10 инфраструктурных объектов, включая артезианский и поверхностный водозаборы с подводящими коммуникациями, инфраструктуру и коммуникации к временному вахтовому поселку, подстанцию, межзаводские технологические трубопроводы и другие.

В течение месяца в Свободном, селах Черниговка и Дмитриевка Свободненского района работали общественные приемные, где все желающие могли изучить материалы оценки воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации объектов, оставить свои вопросы и комментарии к материалам.

В общественных обсуждениях материалов приняли участие представители общественности, администрации Свободненского района.

Амурский газохимический комплекс предназначен для производства полиэтиленов различных марок. В состав объектов основной площадки комплекса Амурского ГХК входят: основные технологические установки (установка этанового пиролиза; установка по производству полиэтиленов); а также ряд объектов общезаводского хозяйства, предназначенных для обеспечения стабильной и безопасной работы технологических установок. В числе таких объектов планируется построить товарно-сырьевые парки, сливо-наливные эстакады, котельную, логистический комплекс, объекты водоснабжения и очистки сточных вод, внутренней железнодорожной инфраструктуры, административно-вспомогательной зоны, центральную операторную и другие.

АГХК будет технологически связан с Амурским газоперерабатывающим заводом «Газпрома», который уже строится в Свободненском районе. В базовой конфигурации основным сырьем для Амурского ГХК станет этановая фракция, которая будет поступать с ГПЗ в объеме до 2 миллионов тонн в год. С помощью специальной установки пиролиза этановая фракция будет преобразовываться в этилен, который будет поступать на установки полиэтилена, представляющие собой три производственные линии мощностью по 500 тысяч тонн полиэтилена в год. Полученная продукция будет отправляться на логистический комплекс, где ее будут расфасовывать, упаковывать, хранить и отправлять для дальнейшей транспортировки железнодорожным транспортом.

«Все технологии, которые планируется использовать на Амурском ГХК, соответствуют наилучшим мировым практикам. Неоднократно апробированы, являются энергоэффективными и безопасными. На базе данных технологий построены и эксплуатируются аналогичные производства полимеров в США, Объединенных Арабских Эмиратах. Также проектируемые установки имеют построенные аналоги в России на предприятиях «ЗапСибНефтехим» в Тобольске, «СИБУР-Кстово» в Нижегородской области и на ряде других производств», – рассказал руководитель проекта «Амурский ГХК» Алексей Верещагин.

Полиэтилен, который будет производить Амурский газохимический комплекс, имеет широкую область применения. В частности, полиэтилен различных марок используется в строительстве зданий и дорог, при производстве машин и механизмов, в медицине, сельском хозяйстве, при производстве товаров народного потребления. Наиболее широкое распространение получили такие изделия как полиэтиленовая пленка, тара, электроизоляционные материалы, полимерные трубы для ЖКХ, медицинские изделия, детали автомобилей, теплоизоляционные материалы, предметы домашнего обихода и материалы для благоустройства придомовых территорий и детских площадок, гидроизоляционные материалы.

Представители организаций, задействованных в проработке проекта, ответили на вопросы участников общественных обсуждений. Итогом мероприятия станет протокол общественных слушаний.

«Это проект мирового масштаба – он даст толчок для развития не только Амурской области, но и всей страны. Конечно, он положительно отразится на нашем районе. Появится ещё больше новых рабочих мест, новые возможности развития малого бизнеса, бюджет будет пополняться за счет налогов. Наша молодежь уже получила хорошие перспективы работать на эксплуатации высокотехнологического, современного предприятия, получать достойную заработную плату, развиваться», – сказал заместитель главы Свободненского района Валентин Ячный.

Реализация проекта будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями российского природоохранного законодательства, с учетом мировых стандартов в области экологии, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. На предприятии будут использовать самое современное оборудование, которое обеспечит промышленную и экологическую безопасность производства. Предусмотрена реализация природоохранных мер, соответствующих лучшей мировой практике.

Экологический аудит будет регулярно проводить независимый консультант – один из мировых лидеров в области экологического консалтинга. В рамках проекта будет организована система экологического контроля и мониторинга компонентов окружающей среды, одними из элементов которой будут мониторинг качества атмосферного воздуха, уровня шума, качества водоснабжения и сточных вод, обращение с отходами. Планируется регулярно проводить мониторинг состояния растительного покрова и животного мира.

Уточняется, что на предприятиях СИБУРа используются передовые технологии, минимизирующие воздействие на окружающую среду.

В качестве примера приводится экологическая тропа в Тобольске, расположенная в 1,5 километра от предприятий нефтехимического комплекса СИБУРа. Там можно посетить экскурсию по одному из трех маршрутов эко-тропы, где растут редкие краснокнижные виды и растения-биоиндикаторы, совместно с экспертами провести экспресс-анализы воздуха, воды и почвы.