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8ноября
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Школы Амурской области подключают к высокоскоростному интернету

Школы Амурской области подключают к высокоскоростному интернету
Фото: Правительство Амурской области

Амурские школы подключат к высокоскоростному интернету. Минимальная скорость для городских учреждений – 100 мегабит в секунду, для сельских – 50. До конца года такой же доступ к сети получат 86 школ.

Одной из первых доступ к интернету получит школа в селе Садовое Тамбовского района. Кроме того, школы подключаются не просто к интернету, а к единой системе передачи данных. В ней каналы связи защищены от внешних воздействий с фильтрацией трафика, действует криптозащита.

В систему будут заведены все школы страны, и все они получат доступ к облачному хранилищу с различной методической и учебной литературой. Для школ доступ к сети бесплатен, услуги связи оплачиваться будут из бюджетных средств в рамках нацпроекта.

«Кроме школ, к высокоскоростному интернету в регионе подключат и другие социально значимые объекты (ФАПы, пожарные части, сельские администрации и другое). Всего до 2021 года доступ к сети получат 825 объектов. До конца 2019 года запланировано подключить 215 объектов: 51 ФАП, 68 школ, 7 органов государственной власти (ЗАГС, инспекции и другие), 48 сельских советов, 34 пожарных постов и частей и 7 учреждений среднего профессионального образования», – пояснил заместитель начальника управления информатизации Амурской области Денис Земнухов.

При этом жители всех населенных пунктов, в которые заведут волоконно-оптические линии связи, получат возможность подключиться к ним, обратившись к оператору, сообщает амурское правительство.

«Благодаря нацпроекту "Цифровая экономика" жители Амурской области в равной степени получают возможности доступа к высокоскоростному интернету. Не будет разницы, живет человек в Благовещенске или Экимчане, качество интернет-связи будет одинаково хорошим. Соответственно, люди будут иметь равный доступ ко всем цифровым услугам и возможностям», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#школа

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