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В Приамурье водителя BMW, виновного в смертельном ДТП, приговорили к ограничению свободы

В Приамурье водителя BMW, виновного в смертельном ДТП, приговорили к ограничению свободы
Фото: Сканер

7 ноября Благовещенский городской суд вынес приговор водителю BMW, виновному в резонансном ДТП, которое произошло в феврале 2019 года. Следствием было установлено, что мужчина находился в состоянии опьянения.

Как сообщало Амур.инфо, водитель выехал на встречную полосу движения, столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Honda. Водитель «хонды» – женщина 1974 года рождения – от полученных травм скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело.

В результате аварии водитель BMW 1994 года рождения получил травму позвоночника. По данным пресс-службы Благовещенского суда, для участия в судебных заседаниях его доставляли на носилках. Известно, что трем потерпевшим подсудимый выплатил в общей сложности 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального и имущественного вреда – по 1,5 миллиона каждому.

По информации Благовещенского суда, потерпевшие подали ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении виновника ДТП «в связи с примирением сторон». Однако защита просила рассмотреть дело в особом порядке.

Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора явились полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления средней тяжести впервые, молодой возраст виновного и его состояние здоровья. Кроме того, обвиняемый активно способствовал расследованию преступления и добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред. Отягчающих вину обстоятельств суд не установил.

В итоге подсудимого приговорили к ограничению свободы на срок 2 года и 6 месяцев. Согласно решению суда, ему нельзя менять место жительства и выезжать из Благовещенска, также осужденному необходимо будет являться для регистрации в специализированный госорган. В течение 3 лет мужчине запрещено управлять транспортом.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения подсудимому оставили прежней – домашний арест.

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#ДТП #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Sanches

    Sanches
    1 час назад

    Как это по примерению сторон? Напился, покатался, убил женщину, отстегнул бабла родственникам и все ?

  • inoy

    inoy
    50 минут назад

    ага, и не понятно, срок, где? ограничение свободы, это поселение или домашний арест????,если нужно ходить отмечаться, то наверное это домашний арест, это что наказание за дтп в пьяном виде с погибшим???????????

  • tankist btb

    tankist btb
    48 минут назад

    да так и бывает. хотя кричали что примирение может быть если только человек остался живой. вот так и пишут законы под богатеньких

  • Graf1977

    Graf1977
    48 минут назад

    Бухой сел за руль и убил человека! Лишать таких ВУ пожизненно надо!

  • inoy

    inoy
    45 минут назад

    какая там шкала-прейскурант цен??? 4,5 млн домашний арест, 45 млн Не виновен!!! так получается(

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