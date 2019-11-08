В Приамурье водителя BMW, виновного в смертельном ДТП, приговорили к ограничению свободы

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Как сообщало Амур.инфо, водитель выехал на встречную полосу движения, столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Honda. Водитель «хонды» – женщина 1974 года рождения – от полученных травм скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело.

В результате аварии водитель BMW 1994 года рождения получил травму позвоночника. По данным пресс-службы Благовещенского суда, для участия в судебных заседаниях его доставляли на носилках. Известно, что трем потерпевшим подсудимый выплатил в общей сложности 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального и имущественного вреда – по 1,5 миллиона каждому.

По информации Благовещенского суда, потерпевшие подали ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении виновника ДТП «в связи с примирением сторон». Однако защита просила рассмотреть дело в особом порядке.

Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора явились полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления средней тяжести впервые, молодой возраст виновного и его состояние здоровья. Кроме того, обвиняемый активно способствовал расследованию преступления и добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред. Отягчающих вину обстоятельств суд не установил.

В итоге подсудимого приговорили к ограничению свободы на срок 2 года и 6 месяцев. Согласно решению суда, ему нельзя менять место жительства и выезжать из Благовещенска, также осужденному необходимо будет являться для регистрации в специализированный госорган. В течение 3 лет мужчине запрещено управлять транспортом.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения подсудимому оставили прежней – домашний арест.