Российскую лунную программу могут реализовать на космодроме Восточный

Фото: roscosmos.ru

Реализация лунной программы России может стать одним из перспективных направлений космодрома Восточный после его сдачи в эксплуатацию. Об этом журналистам сообщил заместитель директора – начальник организационно-административного отдела филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный Константин Насуленко.

«Космодром Восточный если будет введен в эксплуатацию, перспектив очень много, в том числе и лунная программа. То, что она будет, пока это перспектива, пока это разрабатывается», – цитирует Насуленко ТАСС. Он добавил, что задачи, которые выполняются на космодроме, должны определить научно-исследовательские институты.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов в интервью газете «Ведомости» сообщал, что лунная программа, которую будет реализовывать Россия, еще не принята. По его словам, ключевым элементом этой программы будет ракета-носитель сверхтяжелого класса, конечные параметры и стоимость которой не определены.

Российскую сверхтяжелую ракету второго этапа грузоподъемностью 115 тонн планируют запустить к Луне с космодрома Восточный в 2032-2035 годах. Такие данные были представлены в презентации на «Королёвских чтениях».

Согласно презентации Роскосмоса, представленной в мае генеральным директором госкорпорации Дмитрием Рогозиным, высадка российских космонавтов на Луну запланирована на 2030 год.