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8ноября
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сегодня, 16:43 5

Российскую лунную программу могут реализовать на космодроме Восточный

Российскую лунную программу могут реализовать на космодроме Восточный
Фото: roscosmos.ru

Реализация лунной программы России может стать одним из перспективных направлений космодрома Восточный после его сдачи в эксплуатацию. Об этом журналистам сообщил заместитель директора – начальник организационно-административного отдела филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный Константин Насуленко.

«Космодром Восточный если будет введен в эксплуатацию, перспектив очень много, в том числе и лунная программа. То, что она будет, пока это перспектива, пока это разрабатывается», – цитирует Насуленко ТАСС. Он добавил, что задачи, которые выполняются на космодроме, должны определить научно-исследовательские институты.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов в интервью газете «Ведомости» сообщал, что лунная программа, которую будет реализовывать Россия, еще не принята. По его словам, ключевым элементом этой программы будет ракета-носитель сверхтяжелого класса, конечные параметры и стоимость которой не определены.

Российскую сверхтяжелую ракету второго этапа грузоподъемностью 115 тонн планируют запустить к Луне с космодрома Восточный в 2032-2035 годах. Такие данные были представлены в презентации на «Королёвских чтениях».

Согласно презентации Роскосмоса, представленной в мае генеральным директором госкорпорации Дмитрием Рогозиным, высадка российских космонавтов на Луну запланирована на 2030 год.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    он сказал "ПОЕХАЛИ"!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    «Космодром Восточный если будет введен в эксплуатацию, перспектив очень много, в том числе и лунная программа. То, что она будет, пока это перспектива, пока это разрабатывается» - угу, проходили... страна возможностей: "мы придем к победе коммунистического труда!"

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    ключевое слово "если".

  • nerro

    nerro
    58 минут назад

    А вообще, судя по заголовку, лететь никуда не надо, луну можно прям на космодроме сделать и освоить.

  • us.2001

    us.2001
    50 минут назад

    сам Рогозин полетит на луну ??????

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