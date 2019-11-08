Кошка спасла малыша от гибели (видео)

В Колумбии кошка спасла младенца от гибели. Момент спасения попал на видео.

27-летняя Диана Лорена Альварес (Diana Lorena Álvarez) оставила годовалого сына Самуэля в кроватке и отлучилась. Пока ее не было, мальчик смог выбраться из кроватки. Женщина решила узнать, как ему это удалось, и включила запись с камеры видеонаблюдения. «Вот тогда-то я и обнаружила, что кошка спасла ему жизнь. Если бы не она, мой сын скатился бы с лестницы», – рассказала мама ребенка.

Также мама мальчика дополнила, что лестница крутая и с нее неоднократно падали взрослые люди, сообщает «Лента.ру».

Как выяснилось, в отсутствие матери за ползающим по полу младенцем следила сиамская кошка по кличке Гатубела («Женщина-кошка»), которую Альварез взяла из приюта. Когда он направился к выходу на лестницу, животное прыгнуло на мальчика и преграждало ему путь, пока он не повернул.

В августе 2019 года в США собака спасла хозяев от пожара и погибла.