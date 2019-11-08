Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:32 1

В Благовещенске разыскивают двух мужчин, подозреваемых в опасном преступлении

В Благовещенске разыскивают двух мужчин, подозреваемых в опасном преступлении

Следственным отделом по Благовещенску амурского следственного управления СКР разыскиваются двое мужчин. Их подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

Граждан, узнавших этих людей, просят сообщить сведения в следственные органы по телефонам: 8 (4162) 51-04-26, +7 (924) 744-00-20.

На основании показаний потерпевших и очевидцев составлены несколько композиционных портретов подозреваемых.

Первый (без капюшона): рост около 170 сантиметров, возраст 25-35 лет, волосы короткие светлые, нормального телосложения, верхние части ушных раковин с заломами (1, 2 и 3).

Второй (в капюшоне): рост около 180 сантиметров, возраст 30-40 лет, волосы короткие светлые с залысинами, худощавого телосложения (4).

Просмотров всего: 915

#происшествия #криминал

распечатать


Происшествия

В благовещенском «Флагмане» снова эвакуируют людей
Происшествия 5

В Приамурье водителя BMW, виновного в смертельном ДТП, приговорили к ограничению свободы

Происшествия

В Благовещенске мошенники звонят и представляются сотрудниками АКС

Происшествия 4

Ночью в Белогорье сгорело здание, принадлежащее амурскому правительству
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • us.2001

    us.2001
    53 минуты назад

    Следственным отделом по Благовещенску амурского следственного управления СКР разыскиваются двое мужчин. Их подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

    Граждан, узнавших этих людей, просят сообщить сведения в следственные органы по телефонам:

    это получается что полиция получает жалование из наших налогов и мы еще должны им помочь в их работе ???!!!!

    может они придут и мне помогут на работе уголь грузить ?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь