В Благовещенске разыскивают двух мужчин, подозреваемых в опасном преступлении

Следственным отделом по Благовещенску амурского следственного управления СКР разыскиваются двое мужчин. Их подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

Граждан, узнавших этих людей, просят сообщить сведения в следственные органы по телефонам: 8 (4162) 51-04-26, +7 (924) 744-00-20.

На основании показаний потерпевших и очевидцев составлены несколько композиционных портретов подозреваемых.

Первый (без капюшона): рост около 170 сантиметров, возраст 25-35 лет, волосы короткие светлые, нормального телосложения, верхние части ушных раковин с заломами (1, 2 и 3).

Второй (в капюшоне): рост около 180 сантиметров, возраст 30-40 лет, волосы короткие светлые с залысинами, худощавого телосложения (4).