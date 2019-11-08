Читатель Amur.info: «Отвалите от частной жизни учителя»

Тема учителей и их частной жизни (что можно, а что нельзя демонстрировать) с каждым годом становится все актуальнее. И немалую роль в этом сыграл технологический прогресс: появление гаджетов, интернета и социальных сетей. Поэтому в какой-то мере винить полностью педагога в якобы ненадлежащем поведении даже вне стен школы – как минимум неправильно. Ведь виновато общество в целом. Мы создали предпосылки проблемы, а потом, когда начали пожинать плоды, стали искать виноватых во всех, но только не в себе. Это мы приучили молодое поколение демонстрировать большую часть своей жизни в интернете. К слову, глядя на эту тенденцию, старшее поколение старается не отставать и тоже заводит свои страницы в социальных сетях. Типа модно, востребовано, в ногу со временем.

Это мы, общество, пропагандируем глянцевые полуобнаженные фотосессии, где попа или грудь – главный центр композиции (хотя фотографы бьют себя в грудь и уверяют, что пропагандируют эстетику и красоту тела). И это мы даем в руки малолетним детям гаджеты, чтобы нас не отвлекали, не занимаемся их развитием и не уделяем им внимание, что они вынуждены искать все это в интернете, в том числе и социальных сетях. Где и засоряется с раннего возраста мозг.

И когда сейчас родители возмущаются, мол, мой ребенок увидел фото своего учителя в купальнике и это недопустимо, мне так и хочется сказать – поверьте, если ваше чадо откопало это фото, то оно уже видело намного больше, чем просто его учительница в купальнике. Если его откопали на просторах интернета вы, то делитесь секретом, когда успеваете заниматься именно воспитанием ребенка, работать и создавать дома уют. Может, все же стоит вам вместе отлипнуть от гаджета и обратить внимание на то, чем живете и дышите?

Сразу оговорюсь, почему делаю акцент на интернете и фото – большинство скандалов о якобы ненадлежащем поведении педагога вне школы начинаются с того, что где-то кто-то увидел фото и понеслось…

Но если честно, кого волнует, что мамы зачем-то следят за внешкольной жизнью учителей, что ребенок имеет свободный доступ в интернет? Это же второстепенно, по мнению некоторых (а их, кстати, много). Ведь есть проблема серьезнее: либо ребенок увидел учительницу в купальнике в ее личных соцсетях, либо ее фото нашли родители, опять же, в социальных сетях! И именно это сломает сознание чада и повлияет на его успеваемость. Как по мне – это абсурд. Еще более абсурдно, когда родители говорят: «А вот в наше время…» Часть общества видит в педагоге непрофессионала и распущенную личность, часть общества отстаивает честь педагога, школа увольняет якобы недобросовестного работника, вышестоящие инстанции восстанавливают его в должности, по итогу он увольняется по собственному желанию, так как репутация испорчена и работать в таких условиях невозможно. Проходит время, скандал забывается, проблема не решается. А потом она всплывает в другой точке страны, и все по замкнутому кругу. Не надоело? Мне – да.

ПРО «А ВОТ В НАШЕ ВРЕМЯ…»

Это одна из ходовых и любимых фраз недовольных родителей, которые забывают, что в их время сознание как минимум было не извращено, отсутствовал интернет, поэтому на многие нюансы, на которых акцентируют внимание сейчас, тогда не обращали внимания. Но они были, нравится вам это или нет.

Начну с банального и приевшегося – купальники. Знаю женщину, которая проработала всю свою жизнь в школе. Ее уважали и любили ученики, до сих пор многие из них ей звонят или приезжают в гости. Так причем тут купальники, скажете вы? Так у нее много черно-белых фото с отдыха на природе с учениками. И представляете, ОНА НА НИХ В КУПАЛЬНИКЕ! Плескалась в реке вместе с детьми. И никто из них или их родителей не сказал, что это аморально, и сомневаюсь, что даже думали об этом. Потому что в те годы такие элементарные вещи никто не извращал. Но мы и интернет прекрасно сейчас делаем это. В том числе и родители, которые строчат жалобы, что фото учителя в купальнике – недопустимо и аморально, при этом не понимая, что они сами создают из ничего проблему и акцентируют на этом внимание школьника, который через неделю-две забудет о том, что видел и у него будет уже новый интерес.

Да, понимаю, что не было бы подобных публикаций в личных социальных сетях педагога – не было бы и проблемы. Но, уважаемые родители, на дворе 21 век, и эти, к сожалению, интернет-площадки стали частью нашей жизни. Вам сложно их принять, так как «а вот в наши годы этого не было!», но постарайтесь. Как и постарайтесь не раздувать скандал из-за обычного фото с отдыха. У большинства детей тоже есть личные страницы, где они публикуют и свои фото, часть из которых с позами, не присущими в их возрасте. Я даже видела пафосные фото в соцсетях благовещенских детей известных городу лиц с бутылкой шампанского в руках или имитации сигареты во рту, тогда как детям около 13-14 лет! Так почему гонения учителей есть, а родителей с их ненадлежащим (или по их мнению, это частная жизнь ребенка) – нет?

Знаю примеры благовещенских семей, которые вовлечены в воспитание своих детей, имеющих немало заслуг в учебе и внеурочной жизни. При этом ни у кого из них нет времени разглядывать чужие фото и вешать ярлыки, что это плохо, – настолько они заняты построением своей жизни. И с каждым скандалом у меня начинают закрадываться мысли, что у недовольных чьими-то фото слишком много свободного времени на гаджеты и интернет, а еще воспитание у детей хромает, но никто этого не признает.

Если сейчас у вас возникнет желание написать комментарий про откровенные фотографии в нижнем белье или именно откровенные фото в купальнике (не с обычного отдыха, а, например, профессиональной фотосессии), про фото с алкоголем и сигаретами – это уже другой момент, о котором ниже. Сейчас речь об обычных, безобидных фото с отдыха.

И вспомню свою школьную учительницу музыки. Она всегда приходила в школу в каком-нибудь черном кожаном сарафанчике, в кожаных ботфортах на шпильке, при марафете. И опять же, никто из родителей не орал и не писал жалобы, что это недопустимо. Никто не орет, не раздувает скандал, соответственно, и мы, дети, на акцентировали на этом внимание и не считали это чем-то плохим. Главное, что свой предмет она вела интересно. И это правда. Появись педагог сегодня в таком образе и, не дай бог, его увидит кто-то из родителей – скандал. Либо самые прошаренные мальчишки, в руки которых гаджет вложили технический прогресс и родители, сделает фоточку, сольет ее в интернет и, привет, снова скандал и акцент детей не в ту сторону, которую нужно.

ПРО ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ ПЕДАГОГОВ

Сказанным выше я нисколько не выгораживала педагогов. Я лишь назвала абсурдом то, как из ничего, от скуки (другого повода не нахожу) раздувают скандал. И подвожу к тому, что родителям на стоит забывать о здравомыслии. Как не стоит забывать о нем и педагогам. Им никто не запрещает пить алкоголь, отдыхать в ночных заведениях, устраивать откровенные фотосессии, единственное, что важно помнить – обо всех этих нюансах жизни ученик никогда не должен узнать. Как сказал мой муж при обсуждении данной темы: «Представь, что педагог на уроке читал детям классику, пытался в их головы вложить что-то прекрасное, а на следующий день ученики находят в интернете какое-то порно с ним. Все хорошее, что он пытался вложить в их головы, моментально забывается, остается резкий диссонанс и непонимание. Соответственно, урок прошел зря».

Да, педагогам законодательно не запрещено иметь свою личную страничку в социальных сетях. Как и не запрещено публиковать фото даже из ночных клубов. И уволить их за это не могут. НО есть такое понятие, как «педагогическая этика». Она представляет собой совокупность норм и правил поведения педагога, обеспечивающая нравственный характер педагогической деятельности. Можно сколько угодно кричать о частной жизни педагогов, но помните, что педагог – не просто слово, не просто определенные рабочие часы, а стиль жизни. Если человек считает, что вне школы он может делать, что угодно и публиковать хоть фото в стиле ню, то ему стоит задуматься: может, стоит завязать с деятельностью педагога?

Возвращаясь к педагогам, которые вне уроков занимаются полденсом, стрипденсом, go-go направлением и т. д. – этого никто не запрещает тоже, даже закон. Но сомневаюсь, что вы не знали, что все эти виды танцев до сих пор вызывают споры и воспринимаются частью аудитории крайне резко и даже сравниваются с легким и доступным поведением. Так зачем тогда давать повод для разжигания общественного резонанса? Педагогика – это такая сфера, где часть личных интересов ставить выше, чем этика профессии, крайне неуместно. Ведь эта самая этика возникла не сегодня и даже не вчера. Поэтому, выбирая путь педагога в 21 веке, веке технологического прогресса, необходимо еще острее понимать, что часть из личной жизни ДОЛЖНА оставаться вне интернета, особенно учитывая нынешнее любопытство детей и скандальность некоторых родителей. Вы ведь не хотите подорвать ни свой авторитет, ни интерес к учебе у детей? Уважаемые педагоги, мы живем в то время, когда очень много грязи и соблазнов в интернете, пожалуйста, очень прошу, сохраните светлый образ педагога даже в такое время!

КАК ЛЕГКО И ПРОСТО РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ

Единственное, чего я не понимаю до сих пор: если скандалы на фоне фотографий повторяются регулярно, то почему в школах в трудовых договорах не пропишут пункты про то, что можно афишировать в личных социальных сетях, что недопустимо в рамках педагогической этики? Тогда и не возникало бы проблем на фоне неугодных родителям фотографий учителей в социальных сетях. И почему этот вопрос не поднимается родителями? Может, пора о нем задуматься?

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