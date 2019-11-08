Старинный особняк Котельникова в Благовещенске изнутри поражен «евроремонтом»

Журналистам впервые за пять лет показали изнутри историческое здание – дом с мезонином, где на рубеже XIX–XX веков жила многодетная семья одного из богатейших купцов Благовещенска. Нарядный особняк находится на виду. Но что у него внутри, мало кто знает.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», здание является объектом культурного наследия. С 2014 года оно пустует.

Здание находится на набережной реки Амур, у перекрестка Краснофлотской и Шевченко. Изначально его фасады были терракотового цвета – кирпичную кладку не скрывала краска. Позже здание неоднократно красили. Сейчас фасады окрашены голубой краской, а архитектурный декор выделен белым цветом. Со стороны Шевченко особняк украшает ажурный балкончик.

Наверху была открытая веранда. Когда ее закрыли, возведя надстройку, пока не установлено. Известно, что особняк достраивался не раз. Какие учреждения занимали здание в советское время, перечислить сложно, – архивные сведения утрачены. Известно, что в период с начала 80-х до начала 90-х годов здесь проводили церемонии торжественной регистрации браков. До 2014 года в особняке Котельникова располагалось представительство президента РФ. На это указывают гербовые фигуры на железных воротах. Кирпичная ограда сохранилась с дореволюционных времен.

В здание ведут два хода – парадный и черный. Первым пользовались господа и их гости, с черного хода внутрь попадала прислуга. Работники жили на территории барского особняка, во флигелях. Здесь же, по соседству с господским домом, находились различные хозяйственные постройки. Сейчас от территории остался лишь маленький дворик.

В советское время возле главного входа посадили елочку. Она выросла в высокое дерево, корни которого находятся в опасной близости к фундаменту особняка. Чтобы ель не разрушила старинное здание, ее придется убрать.

В душе всякого, впервые входящего в Дом Котельникова, теплится надежда – увидеть хотя бы намек на богатое прошлое особняка. Но от исторической обстановки не осталось ничего. До современности не дожили ни одна из восьми голландских печей, ни паркет, ни высокие межкомнатные двери. Наверх ведет деревянная лестница – не похоже, что она аутентичная. Скорее всего, ее построили в конце XX или в самом начале XXI века.

Внутри особняка свирепствует «евроремонт», причем не лучшего качества – грубые стыки, звонкий ламинат и много пластика, из которого сделаны окна и потолки. Интерьер исторического здания был бы неотличим от обычного офиса средней руки, если бы не толстые стены и потолки высотой больше четырех метров.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2014 году на сайте госзакупок появилась информация о том, что на обновление здания по адресу: улица Краснофлотская, 131А, выделено больше 17 миллионов бюджетных рублей. На эти деньги собирались провести полную внутреннюю отделку дорогостоящими материалами. По условиям аукциона, поверхность стен должна была стать шелковой, трубопровод – медным, а лестница изготовлена по индивидуальному проекту из массива дерева. Кроме того, подрядчику предстояло сделать в доме теплые полы, установить душевую кабину с гидромассажем, электронный унитаз с блоком биде и функцией подогрева пространства, цветной видеодомофон и прочие предметы пользования. После того как информацией о дорогостоящем ремонте заинтересовались активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, аукцион сорвался. Несколько чиновников получили наказания.

Когда-то это был богатый дом. Кроме гостиной, детской и спален, здесь был кабинет, в котором, как говорят, хранилась обширная библиотека. Иннокентий Александрович Котельников был успешным предпринимателем-золотопромышленником, занимался торговлей, владел пароходами. После его смерти дом и дело унаследовал первый сын – Александр. Он был третьим ребенком Иннокентия Александровича и Анны Васильевны. Всего у них было восемь детей.

Старший сын Александр прожил насыщенную и непростую жизнь. Окончив благовещенскую мужскую гимназию, он продолжил обучение в Санкт-Петербурге. Вернувшись домой с Первой мировой войны, Александр вступил в ряды гражданской милиции. После вооруженного конфликта в марте 1918 года купеческий сын покинул родной Благовещенск, затем вернулся с «белыми». В 1922 году Александр вновь покинул родину – уже навсегда. Его следы хранит история русского Харбина, где он жил, работал и умер, упокоившись на Новом кладбище Харбина. Произошло это 30 ноября 1944 года.

Двое его братьев, Василий и Владимир, были белогвардейцами. Их расстреляли в 1938 году. О дочерях Котельниковых почти ничего не известно – за исключением того, что двое из них, погодки Мария и Капитолина, жили в Благовещенске. Фамилия Капитолины Иннокентьевны в замужестве была Коробова, ее мужем был Михаил Павлович Коробов. Они жили в доме № 2 на улице Муравьевской (ныне улица имени Фрунзе). Капитолина умерла в 1915 году в возрасте 34 лет. Годом ранее не стало Марии, которая также дожила только до 34 лет. В фондах Амурского краеведческого музея сохранилось немного фотографий, на которых виден особняк. Фотосвидетельств о том, как дом был устроен изнутри до нашего времени не дошло.

Потомки Котельниковых могут поделиться ценными историческими фактами. Возможно, что-то из их свидетельств позволит восстановить облик дома с мезонином. «Мы сделали запросы в различные инстанции, чтобы узнать судьбу этого здания. Надеемся, что в Благовещенске или Харбине, или еще где-нибудь найдутся родственники Котельниковых, которые смогут рассказать историю своей семьи», – говорит специалист экспозиционного отдела Амурского областного краеведческого музея Анастасия Михайловская.

В ноябре 1992 году Дом Котельникова поставили на государственную охрану и признали памятником архитектуры. Это произошло по инициативе Амурского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В стенах старинного особняка появится музей. Зданию предстоит большой ремонт, его концепция обсуждается. Объем средств, которого потребует переделка интерьера, пока неизвестна. Все инициативы обсудят на заседании общественного совета при правительстве Амурской области.