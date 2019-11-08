В Амурской области снимут документальный фильм об охране природы региона

Учреждение Амурской области «Дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий» ищет миллион рублей на съемки документального фильма об охране природы региона, работе охотоведов и егерей. Над сценарием будущего кино уже работают специалисты московской кинокомпании Space Film Industries.

«Идея сделать полноценное документальное кино о работе специалистов Дирекции пришла московским киношникам при подготовке к съемкам другого, художественного фильма. Съемочная группа работала в Амурской области в октябре и после посещения Иверского заказника и общения с охотоведами и егерями осталась под большим впечатлением. Из этого интереса и родилась идея будущего фильма. Как нам кажется, такая картина была бы не только интересна для широкого круга зрителей, но и полезна как в целях экологического просвещения, так и для профориентации амурчан», – рассказал замначальника Дирекции Андрей Тарасов.

Поскольку фильм документальный, в съемках примут участие реально работающие специалисты природоохраны, а в фильме покажут амурские заказники и расскажут невыдуманные истории из практики, пишет пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.

По задумке сценаристов, в центре сюжета окажется амурский тигр и тот огромный объем работы, который проделали сотрудники природоохраны региона для того, чтобы вернуть редкого хищника в леса Приамурья. В настоящий момент на территории области живут два тигра, выпущенных в Архаринском районе в мае. Тигрица Елена облюбовала себе для жизни территорию Хинганского заповедника, а самец еще окончательно не определился и пока гуляет в Бурейском природном парке.

«Сюжетообразующая линия с тиграми станет объединяющей нитью для показа всего объема работ специалистов, проводимых в амурских заказниках. Ведь всё в природе взаимосвязано, и для восстановления одной популяции мало только выпустить тигров в лес. Необходимо также увеличить численность копытных для их пропитания. А это значит обустроить солонцы и подкормочные площадки, охранять зверей от браконьеров и волков. Таким образом, линия с тиграми свяжет весь комплекс работ Дирекции в единый сюжет», – объяснили свою идею сотрудники кинокомпании.

Точная стоимость совместного экопросветительского проекта компании Space Film Industries и Дирекции еще подсчитывается. Однако, по предварительным расчетам, она составит в пределах 1,2 миллиона рублей. Сумма – неподъемная для бюджетного учреждения. Поэтому Дирекция начала поиск спонсоров.

Тех, кто может и хочет помочь, просят позвонить по телефонам: 201-416 или 201-419.

Отмечается, что фильм планируется снять к 15-летию Дирекции. Покажут его по федеральному телевидению.