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8ноября
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сегодня, 16:06 0

В Благовещенске мошенники звонят и представляются сотрудниками АКС

В Благовещенске мошенники звонят и представляются сотрудниками АКС
Фото: пресс-служба АКС

Сотрудники фирмы по замене счетчиков обзванивают благовещенцев, представляются работниками АКС и предлагают услуги по поверке приборов учета воды. Ранее организация, не уполномоченная проводить поверку приборов учета, просто рассылала уведомления.

Неизвестные люди представляются работниками Амурских коммунальных систем и сообщают собственникам квартир, что пришло время провести поверку приборов учета. Дальше они предлагают согласовать дату и время выезда специалиста.

«Амурские коммунальные системы не имеют к этому никакого отношения! Мы не проводим установку, замену и поверку индивидуальных приборов учета. Каждый инспектор АКС имеет удостоверение, которое покажет, если его об этом попросить», – отмечают в пресс-службе АКС.

Узнать о необходимости поверки индивидуальных приборов учета можно по номеру телефона инспекторской службы АО «АКС»: 77-21-42. Специалисты отвечают на звонки в рабочее время: с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00.

Поверкой счетчиков могут заниматься региональный Амурский центр стандартизации и метрологии и компании «СПК». Наличие лицензии у организации для проведения подобных работ можно проверить на ресурсе http://fsa.gov.ru.

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