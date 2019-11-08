Жителей амурских сел будут учить жить активно

В Амурской области стартует проект «Территория самореализации». Средства для этого проекта выиграл Амурский союз женщин. «Территория самореализации – это проект, который направлен на повышение гражданской активности людей, которые будут объединяться в некоммерческие организации», – поясняет Жаккелина Орлова в программе «Простые вопросы».

Для участия в проекте выберут три самых активных села из десяти территорий области.

«Мы научим местных активистов, как зарегистрироваться как юридическое лицо. Мы будем сопровождать их проекты и научим, как эти проекты довести до конкурса президентских грантов. И, конечно, наша главная задача, так как фонд отдельно поддерживает сельские организации, чтобы этих организаций на селе стало как можно больше».