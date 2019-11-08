Жителей амурских сел будут учить жить активно
В Амурской области стартует проект «Территория самореализации». Средства для этого проекта выиграл Амурский союз женщин. «Территория самореализации – это проект, который направлен на повышение гражданской активности людей, которые будут объединяться в некоммерческие организации», – поясняет Жаккелина Орлова в программе «Простые вопросы».
Для участия в проекте выберут три самых активных села из десяти территорий области.
«Мы научим местных активистов, как зарегистрироваться как юридическое лицо. Мы будем сопровождать их проекты и научим, как эти проекты довести до конкурса президентских грантов. И, конечно, наша главная задача, так как фонд отдельно поддерживает сельские организации, чтобы этих организаций на селе стало как можно больше».
Просмотров всего: 185