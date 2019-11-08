Концерты Наташи Королевой и камерного хора, спорт: выходные в Благовещенске

9 и 10 ноября в Благовещенске посостязаются гимнастки, шахматисты и теннисисты. В городских театрах покажут спектакли для взрослых и детей. Концерты в областном центре дадут Наташа Королева и амурский камерный хор «Возрождение». Запланировано немало других интересных мероприятий.

Суббота, 9 ноября

В 11:00 в большом зале Амурского областного театра кукол состоится премьера спектакля «Картонное сердце» (6+).

В 14:00 в «Юности» пройдет первенство города Благовещенска по художественной гимнастике «Надежды тренера». Соревнования соберут около 80 спортсменок. В течение дня у маленьких амурчанок примут зачеты по общей и спортивной физической подготовке. Все девочки будут распределены на тринадцать категорий в зависимости от возраста и физической подготовки.

В 16:00 в ОКЦ начнется мероприятие областной школьной лиги КВН (6+).

В 17:00 в драмтеатре покажут комедию в двух действиях «Любовь и голуби» (12+).

В 17:30 в Амурской областной филармонии выступит творческая студия «Театр ­ +» и покажет представление по произведениям Корнея Чуковского «Сказки лежа».

Воскресенье, 10 ноября

В 09:00 в «Юности» состоится первенство города Благовещенска по теннису.

В 10:15 в ГДК пройдет мастер-класс по народной кукле. Предварительная запись. (6+)

В 11:00 в малом зале Амурского областного театра кукол покажут спектакль «Теремок» (0+).

В 11:30 в ГДК обучат приёмам работы с бисером. На мастер-класс необходима предварительная запись. (12+)

В 13:00 библиотека имени Машука (Институтская,10/1) приглашает на литературную игру «Радуга настроения». На мероприятии ребята ответят на веселые вопросы, прочитают смешные стихи, нарисуют свое настроение и выполнят нескучные задания в командах (6+).

В 14:00 в библиотеке «Дом семьи» (Пионерская, 157) проведут игру-фанфик «Кодекс разведчика». Во время игры гости познакомятся с известными шпионами и разведчиками, а также сами придумают фанфики на реальные истории из жизни разведчиков. (12+)

В 15:00 в филармонии пройдет юбилейный концерт амурского камерного хора «Возрождение».

В 15:00 на стадионе «Амур» и в спортивно-оздоровительном комплексе «Юность» пройдет блиц-турнир города Благовещенска по активным шахматам.

В 16:00 в малом зале ОКЦ состоится концерт театральной студии «Малая сцена» «Белоснежка».

В 16:00 в библиотеке имени Чехова (Комсомольская, 3) клуб любителей настольных игр Dice&Chip приглашает поиграть в «настолки». Гостей ждёт весёлая компания, интересные игры и живое общение (12+).

В 17:00 в драмтеатре пройдет драматический спектакль «Горький хлеб Албазина» (12+).

В 19:00 на сцене ОКЦ выступит советская, украинская и российская эстрадная певица, актриса и фотомодель, заслуженная артистка РФ Наташа Королева (6+).