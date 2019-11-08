Треть оборудования для запуска «Ангары» с Восточного поступит на космодром до конца года

Фото: Амур.инфо

Треть всего наземного оборудования, необходимого для обеспечения запуска ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5», будет доставлена на космодром Восточный до конца 2019 года. Об этом 8 ноября сообщил директор филиала ЦЭНКИ – КЦ «Восточный» Роман Бобков.

«На сегодняшний день мы принимаем оборудование на 13 систем, на две системы оборудование поставлено в полном объеме. Еще на три системы мы допоставим оборудование до конца этого года и обеспечим стопроцентное выполнение графика. Более 30 % уже в этом году будет поставлено», – цитирует Романа Бобкова ТАСС.

Первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный запланирован на четвертый квартал 2023 года.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года.

Наземное технологическое оборудование для строительства стартового комплекса КРК «Ангара» поступает в филиал ЦЭНКИ – КЦ «Восточный» с сентября 2018 года. Ежедневно в адрес филиала доставляют и выгружают от двух до 15 единиц техники. За год на космодром Восточный прибыло более 100 единиц автомобильного транспорта и 37 железнодорожных вагонов, а это почти 600 мест технологического оборудования для монтажа на СК КРК «Ангара». Уже сейчас на космодроме находятся 13 систем.

Для складирования НТО КРК «Ангара» силами филиала были подготовлены пять мест хранения на территории промышленной строительно-эксплуатационной базы площадью более 70 тысяч квадратных метров. Это и открытые площадки для хранения крупногабаритного груза, и склады с соблюдением необходимого температурно-влажностного режима. Для выгрузки оборудования используются автокраны до 160 тонн, вилочные погрузчики до 25 тонн, автокраны-манипуляторы и автотягач с прицепом.