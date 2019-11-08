Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:01 1

Цены на жилье в Приамурье выросли

Цены на жилье в Приамурье выросли
Фото: Амур.инфо

В Амурской области цены на первичном рынке жилья в третьем квартале 2019 года возросли на 1,1 % по сравнению с предыдущим кварталом. Цены на вторичное жилье возросли на 2,2 %. Такие данные приводит Амурстат.

В третьем квартале 2019 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке составила 60 595 рублей, а на вторичном – 61 663 рубля.

По итогам 9 месяцев 2019 года ввод жилья на территории Амурской области составил 70,7 тысячи квадратных метров общей площади, или 149,1 % к уровню января-сентября 2018 года.

Среди территорий региона по вводу жилья лидирует городской округ Благовещенска, где введено 35,8 % жилья от сданного по области в целом. Среди лидеров также городской округ Свободного – 16 % и Благовещенский муниципальный район – 13,7 %.

Среди территорий Дальневосточного федерального округа по объемам введенного жилья Амурская область в январе-сентябре 2019 находилась на 7-м месте. Наибольшие объемы жилья в этот период введены в Приморском крае (343,5 тысячи квадратных метров), Якутии (252,3), Сахалинской области (204,3), Хабаровском крае (167,1), Республике Бурятия (145,8) и Забайкальском крае (107,6).

Просмотров всего: 430

#цены

распечатать


Общество 4

Амурский УФАС подтвердил повышение розничных цен на бензин и дизель

Общество 8

«Аэрофлот» вводит новый сбор для рейсов на Дальний Восток
Общество 22

Госдума не проголосовала за проверку повышения цен на бензин в ДФО
Экономика

Подсчитано, сколько амурчанин может купить дизеля на зарплату
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Соренто

    Соренто
    50 минут назад

    говорят Синьков банкрот?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь