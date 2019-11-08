Цены на жилье в Приамурье выросли

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В Амурской области цены на первичном рынке жилья в третьем квартале 2019 года возросли на 1,1 % по сравнению с предыдущим кварталом. Цены на вторичное жилье возросли на 2,2 %. Такие данные приводит Амурстат.

В третьем квартале 2019 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке составила 60 595 рублей, а на вторичном – 61 663 рубля.

По итогам 9 месяцев 2019 года ввод жилья на территории Амурской области составил 70,7 тысячи квадратных метров общей площади, или 149,1 % к уровню января-сентября 2018 года.

Среди территорий региона по вводу жилья лидирует городской округ Благовещенска, где введено 35,8 % жилья от сданного по области в целом. Среди лидеров также городской округ Свободного – 16 % и Благовещенский муниципальный район – 13,7 %.

Среди территорий Дальневосточного федерального округа по объемам введенного жилья Амурская область в январе-сентябре 2019 находилась на 7-м месте. Наибольшие объемы жилья в этот период введены в Приморском крае (343,5 тысячи квадратных метров), Якутии (252,3), Сахалинской области (204,3), Хабаровском крае (167,1), Республике Бурятия (145,8) и Забайкальском крае (107,6).