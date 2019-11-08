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8ноября
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Олега Гуменюка прозвали Бордюр Бордюрыч: медиарейтинг глав столиц ДФО за октябрь

Олега Гуменюка прозвали Бордюр Бордюрыч: медиарейтинг глав столиц ДФО за октябрь
Фото: архив Амур.инфо

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за октябрь 2019 года. Согласно этим данным, мэр Благовещенска Валентина Калита потеряла несколько позиций.

Всего в опубликованном медиарейтинге 22 фамилии.

Валентина Калита оказалась на 9 месте, потеряв за месяц сразу три позиции.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк стал одним из лидеров медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО. Он, как и в сентябре, остался на третьем месте. На первом оказалась глава Якутска Сардана Авксентьева, на втором – Сергей Кравчук из Хабаровска.

В рейтинге припомнили и события с участием первых лиц столиц субъектов. Так, в соцсетях активно обсуждали видео, на котором многодетная семья из Якутска роется в мусорных контейнерах и собирает еду в мешок. Сардана Авксентьева поручила разобраться в ситуации, а жители Якутска начали приносить в местную управу продукты для семьи.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил подрядчику сократить отставание от графика при строительстве детского сада и заявил, что нужно объединить усилия муниципалитета и общественных организаций в вопросах профилактики наркомании и алкоголизма.

Упоминая Олега Гуменюка, СМИ писали, что глава Владивостока подписал постановление, согласно которому в рабочие дни с 07:00 до 20:00 автомобилям с прицепом будет ограничен въезд в столицу ДФО. Также СМИ сообщали, что Олег Гуменюк проверил, как ведутся ремонтные работы в школе № 55. Помимо этого, глава Владивостока рассказал о ремонте дорог по программе «Безопасные и качественные дороги», а также объяснил, почему во Владивостоке большое количество времени отводится замене бордюров и как он относится к прозвищу Бордюр Бордюрыч.

В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Дальневосточного федерального округа на период составления рейтинга. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства,интернет-СМИ, сообщают авторы.

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#городская власть #Дальний Восток #СМИ

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Комментарии
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  • Соренто

    Соренто
    48 минут назад

    если больше ругать Калиту-она поднимется на первое место

  • v77

    v77
    38 минут назад

    Гуменюку, как Бордюру Борюрычу, ой как далеко до Собянина, который на миллиарды - миллиарды!!! - закупил бордюров.

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