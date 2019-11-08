Олега Гуменюка прозвали Бордюр Бордюрыч: медиарейтинг глав столиц ДФО за октябрь
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за октябрь 2019 года. Согласно этим данным, мэр Благовещенска Валентина Калита потеряла несколько позиций.
Всего в опубликованном медиарейтинге 22 фамилии.
Валентина Калита оказалась на 9 месте, потеряв за месяц сразу три позиции.
Мэр Владивостока Олег Гуменюк стал одним из лидеров медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО. Он, как и в сентябре, остался на третьем месте. На первом оказалась глава Якутска Сардана Авксентьева, на втором – Сергей Кравчук из Хабаровска.
В рейтинге припомнили и события с участием первых лиц столиц субъектов. Так, в соцсетях активно обсуждали видео, на котором многодетная семья из Якутска роется в мусорных контейнерах и собирает еду в мешок. Сардана Авксентьева поручила разобраться в ситуации, а жители Якутска начали приносить в местную управу продукты для семьи.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил подрядчику сократить отставание от графика при строительстве детского сада и заявил, что нужно объединить усилия муниципалитета и общественных организаций в вопросах профилактики наркомании и алкоголизма.
Упоминая Олега Гуменюка, СМИ писали, что глава Владивостока подписал постановление, согласно которому в рабочие дни с 07:00 до 20:00 автомобилям с прицепом будет ограничен въезд в столицу ДФО. Также СМИ сообщали, что Олег Гуменюк проверил, как ведутся ремонтные работы в школе № 55. Помимо этого, глава Владивостока рассказал о ремонте дорог по программе «Безопасные и качественные дороги», а также объяснил, почему во Владивостоке большое количество времени отводится замене бордюров и как он относится к прозвищу Бордюр Бордюрыч.
В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Дальневосточного федерального округа на период составления рейтинга. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 52 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства,интернет-СМИ, сообщают авторы.
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