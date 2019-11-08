В Китае ввели ограничения по времени для детей в компьютерных играх

Правительство Китая объявило, что вводит ограничения на количество времени, которое подростки могут проводить за компьютерными играми. Также было решено ограничить бюджеты, которые дети могут тратить в играх.

Для несовершеннолетних в КНР вводится комендантский час. Теперь лицам, не достигшим 18 лет, будет запрещено играть в компьютерные игры между десятью вечера и восемью утра. Кроме того, они смогут это делать лишь полтора часа в сутки в будни и не более трех часов в выходные, сообщает BBC.

Таким образом власти Китая борются с зависимостью от видеоигр, распространенной среди значительной части населения, в особенности детей от 9 до 18 лет. Власти считают, что именно компьютерные игры плохо влияют на здоровье несовершеннолетних.

Также правительство предусмотрело и другие ограничения. Геймеры в возрасте от 8 до 16 лет могут тратить на подобные игры не более 200 юаней в месяц (около 2 000 рублей). Те, кому от 16 до 18, могут тратить на компьютерные игры 400 юаней.

Китай – второй по величине рынок для видеоигр после США.

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения признала зависимость от видеоигр психическим расстройством.

В том же году в Китае было временно запрещено выпускать новые видеоигры. Запрет продлился 9 месяцев и нанес существенный урон этому сектору экономики.

Tencent, крупнейшая в мире компания, производящая компьютерные игры, сразу же запретила пользователям моложе 12 лет играть более часа в сутки. Подросткам от 12 до 18 лет разрешается играть два часа в день. Компания также требует от пользователей при регистрации указывать свой возраст, и эти данные сравниваются с доступной информацией из государственных источников.

Однако система подтверждения возраста иногда не срабатывает. Теперь правительство разрабатывает единую систему.