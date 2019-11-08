Ночью в Белогорье сгорело здание, принадлежащее амурскому правительству

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В Белогорье на станции Призейская ночью загорелось двухэтажное административное здание, принадлежащее правительству Амурской области. В результате пожара люди не пострадали.

«От огня пострадало двухэтажное административное здание. Строение с пристройкой огнем повреждено по всей площади. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Устанавливаются причины возгорания, на месте работают дознаватели и специалисты испытательно-пожарной лаборатории», – сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.

По информации правительства Амурской области, сгоревшее здание находится в управлении ГБУ «Дирекция по содержанию административных зданий».