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8ноября
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сегодня, 14:44 3

Ночью в Белогорье сгорело здание, принадлежащее амурскому правительству

Ночью в Белогорье сгорело здание, принадлежащее амурскому правительству
Фото: архив Амур.инфо

В Белогорье на станции Призейская ночью загорелось двухэтажное административное здание, принадлежащее правительству Амурской области. В результате пожара люди не пострадали.

«От огня пострадало двухэтажное административное здание. Строение с пристройкой огнем повреждено по всей площади. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Устанавливаются причины возгорания, на месте работают дознаватели и специалисты испытательно-пожарной лаборатории», – сообщили в ГУ МЧС России по Амурской области.

По информации правительства Амурской области, сгоревшее здание находится в управлении ГБУ «Дирекция по содержанию административных зданий».

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#областная власть #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Соренто

    Соренто
    1 час назад

    безхозяйственность

  • mestny

    mestny
    28 минут назад

    по ходу в сауне ктото помылся хорошо))

  • Соренто

    Соренто
    26 минут назад

    а может там оргия была?

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