В Ивановке дети вместо детских садов ходят на работу

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Альтернативных вариантов местные власти амурчанам не предложили. Проблему с детскими садами обсудили в селе на собрании родителей, представителей детских садов и местных властей. В три дошкольных учреждения Ивановки в общей сложности ходят около 400 детей.

«Предложили один вариант: сидите дома с бабушками, дедушками, берите отпуск сами. Других вариантов нет. Я работающая, муж работающий. Пока сидит бабушка, потом посидит муж, вот так и перебиваемся. Некоторые водят детей с собой на работу. Я знаю таких, кто работает продавцами, и их дети сидят в подсобках», – рассказала жительница села.

Детские сады в селе закрыли 22 октября. Там установили несоответствие питьевой воды по микробиологическим показателям, что создало угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний. В Ивановке провели процедуру хлорирования, очистку сетей. В понедельник, 11 ноября, в селе ждут очередные результаты анализов воды. Если они будут положительные, то дети в скором времени смогут вернуться в дошкольные учреждения. Независимо от результатов исследования, местные власти планируют установить фильтры для очистки воды во всех трех детсадах.

«В школах у нас установлены специальные фильтры для очистки воды. На прошлой неделе там брали анализы, они в норме. Буквально 3 дня назад были заключены договоры с организацией, которая поставит эти очистные фильтры на детские сады. Скоро это оборудование должно прийти из Москвы. Мы надеемся на положительный результат анализов, однако параллельно установим фильтры. Думаю, к 20-м числам проблему детских садов мы решим», – прокомментировала глава Ивановского сельсовета Валентина Ольшевская.

Валентина Викторовна отметила, что проблему воды в ближайшем будущем решат глобально. В селе две проблемные башни, располагающиеся на улицах Луговой и Строительной. Заменить их на современные поможет федеральная программа «Чистая вода». Башни заменят на подъемную станцию, новую скважину и водопровод.

«Уже приезжали к нам замминистра ЖКХ и специалисты из проектного института Хабаровска. Мы к этому шли 2 года, сделали необходимую документацию, до нас уже будут доведены лимиты. На изготовление ПСД выделено в январе 12 миллионов, скоро будет объявляться аукцион», – пояснила Ольшевская.

Глава сельсовета считает, что проблемы с водой возникли из-за наводнения, которое обрушилось на регион этим летом. «Анализы, производственный контроль воды проводятся ежемесячно. Анализы за все месяцы до осени были хорошие. Проблемная ситуация возникла только в октябре. Анализы выявили плохую воду даже на скважине на Заречной, которая никогда не была проблемной. Видимо, из-за наводнения поднялись грунтовые воды, поэтому проблема и возникла», – высказалась глава.