Миллениалы умрут рано и в бедности

Поколению людей, родившихся в 1981–1996 годах, предрекли бедность и скорую смерть. Отчет с такими данными опубликовал сайт Федерации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association (BCBS).

В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40 % выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах, сообщает «Газета.ру».

Ученые отмечают, что большинство миллениалов страдают от высокого уровня холестерина, гипертонии и тяжелой депрессии. Кроме того, многие люди этого возраста часто совершают самоубийства и употребляют наркотики.

Также в исследовании сообщается, что многие представители поколения 1981–1996 годов из-за проблем со здоровьем могут остаться без работы.