В Сковородине пропала пожилая женщина

В городе Сковородино пропала Нина Портнягина 1940 года рождения. 16 октября женщина ушла из дома по улице Западной, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в поисково-спасательном отряде «Гром», 10 ноября будет возобновлен активный поиск Нины Тимофеевны. Начало поисков – в 11:00 в Сковородине. Требуются добровольцы. Телефон для координации: 8-914-046-35-44. Приметы пропавшей женщины: рост 164 сантиметра, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Была одета: халат темно-зеленого цвета, синяя безрукавка, черные колготки, фиолетовые резиновые тапочки. Особые приметы: при ходьбе наклоняется вперед, страдает потерей памяти. Всех, кто владеет информацией, которая может помочь в поисках, просят обратиться по адресу: город Свободный, улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12. Или позвонить по телефонам: 8-914-584-71-10, 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.

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#происшествия #Сковородино

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Александр Авдеев