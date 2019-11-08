В Сковородине пропала пожилая женщина
В городе Сковородино пропала Нина Портнягина 1940 года рождения. 16 октября женщина ушла из дома по улице Западной, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в поисково-спасательном отряде «Гром», 10 ноября будет возобновлен активный поиск Нины Тимофеевны. Начало поисков – в 11:00 в Сковородине. Требуются добровольцы. Телефон для координации: 8-914-046-35-44.
Приметы пропавшей женщины: рост 164 сантиметра, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Была одета: халат темно-зеленого цвета, синяя безрукавка, черные колготки, фиолетовые резиновые тапочки.
Особые приметы: при ходьбе наклоняется вперед, страдает потерей памяти.
Всех, кто владеет информацией, которая может помочь в поисках, просят обратиться по адресу: город Свободный, улица 40-летия Октября, 74, кабинет 12. Или позвонить по телефонам: 8-914-584-71-10, 8-914-046-35-44, 8-914-606-28-40.
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