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8ноября
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Малооблачно, слабый ветер: прогноз погоды в Амурской области на 9 ноября

Малооблачно, слабый ветер: прогноз погоды в Амурской области на 9 ноября
Фото: pixabay.com

Под влиянием поля повышенного давления в Амурской области 9 ноября погода будет ясной или малооблачной, осадков не ожидается. Ветер ночью северо-западный, днем переменных направлений, преимущественно слабый.

Температура ночью по северу опустится до минус 15...20, по югу – до 13...18, местами по области – около 25 градусов мороза. Днем ожидается минус 2...7, в отдельных районах севера – около минус 15.

В Благовещенске ночью малооблачно, днём переменно. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура ночью составит 12...14, днем – до 2 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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