В Благовещенске водитель автобуса подверг опасности пассажиров (видео)

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В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила жалоба на действия водителя маршрутного автобуса в Благовещенске. Очевидец сообщил, что этот водитель подверг опасности своих пассажиров, выполнив запрещенный маневр.

Инцидент произошел утром 8 ноября на круговом перекрестке по улице Калинина.

«Водитель автобуса 24-го маршрута (…) с пассажирами въехал на круг с крайней правой полосы, не уступая дорогу другим транспортным средствам, создал аварийную ситуацию на дороге и подверг угрозе жизни своих пассажиров и других водителей», – рассказал очевидец.

Он высказал пожелание, чтобы водителей, занимающихся перевозками пассажиров, жестче наказывали за нарушение Правил дорожного движения.