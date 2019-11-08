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сегодня, 13:35 2

В Благовещенске водитель автобуса подверг опасности пассажиров (видео)

В Благовещенске водитель автобуса подверг опасности пассажиров (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступила жалоба на действия водителя маршрутного автобуса в Благовещенске. Очевидец сообщил, что этот водитель подверг опасности своих пассажиров, выполнив запрещенный маневр.

Инцидент произошел утром 8 ноября на круговом перекрестке по улице Калинина.

«Водитель автобуса 24-го маршрута (…) с пассажирами въехал на круг с крайней правой полосы, не уступая дорогу другим транспортным средствам, создал аварийную ситуацию на дороге и подверг угрозе жизни своих пассажиров и других водителей», – рассказал очевидец.

Он высказал пожелание, чтобы водителей, занимающихся перевозками пассажиров, жестче наказывали за нарушение Правил дорожного движения.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    4 минуты назад

    Большинство водителей автобусов так въезжают круг.

    И с Мухина на Игнатьевское частенько нарушают...

    Гайцы просто не знают, а на камеры видеофиксации нарушений у городской администрации нет команды сверху денег. (

  • Paster

    Paster
    2 минуты назад

    Они все там так ездят, проблеме не один год.

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