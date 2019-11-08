Благовещенец отдохнул в ночном клубе, расплатившись чужой банковской картой

Благовещенский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении жителя столицы Амурской области. Мужчина оказался на скамье подсудимых после того, как отдохнул в ночном клубе за чужой счет.

В августе 2018 года благовещенец нашел чужую банковскую карту и завладел ею. На следующий день горожанин, находясь в ночном клубе, расплатился за спиртное этой картой. Он приобрел коктейли, джин и виски, потратив в общей сложности 23 800 рублей.

Позже благовещенец возместил хозяину карты причиненный ущерб. Учтя это, Благовещенский городской суд постановил прекратить уголовное дело в отношении мужчины, сообщает пресс-служба ведомства.