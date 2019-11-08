Благовещенск-1980: как проходил общегородской выпускной (видео)

Шесть институтов, шесть профтехучилищ, 14 средних учреждений и десятки школ – столько образовательных учреждений было в Благовещенске в 1980 году. Об этом повествует фильм «Благовещенск», снятый в те годы Дальневосточной студией кинохроники.

На архивных кадрах общегородской выпускной на улице Ленина, около здания областного правительства. Молодежь возлагает цветы к памятнику Ленину, получает аттестаты и медали об окончании учебных учреждений, кружится в вальсе. Увидеть исторические кадры можно в материале Альфа ТВ.

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Виктория Сытенко