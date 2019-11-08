Росгидромет: в Благовещенске высокий уровень загрязнения воздуха

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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) назвала, в каких городах страны самый грязный воздух. Города Амурской области не вошли в список 20 населенных пунктов с самым загрязненным воздухом, но выяснилось, что в областном центре, а также в Зее и Тынде есть превышения по некоторым показателям.

По информации Гидромета, уровень загрязнения воздуха в Благовещенске определен как высокий, в Зее и Тынде – низкий. Дело в том, что сеть мониторинга загрязнения атмосферы в Приамурье состоит только из трех станций регулярных наблюдений в этих амурских городах. Правда, дополнительно в Тынде проводятся эпизодические наблюдения.

Судя по опубликованным данным, в Благовещенске отмечено превышение концентрации без(а)пирена в воздухе. В данном случае фиксируется показатель, при котором наибольшая среднемесячная концентрация, деленная на ПДК выше 10. В областном центре этот показатель равен 11,8 ПДК.

Среднегодовые концентрации диоксида азота превышают 1 ПДК в Благовещенске и Тынде, формальдегида — в Благовещенске и Зее, взвешенных веществ — в столице БАМа.

Исходя их этих данных, в Росгидромете пришли к выводу, что тенденция за 2014–2018 годы такова, что в городах области возросли концентрации формальдегида. В Тынде также возросла запыленность воздуха и концентрации диоксида серы, в Зее— оксида углерода. При этом концентрации бенз(а)пирена в Благовещенске и Тынде снизились.

В ведомстве отмечают, что климатические условия рассеивания примесей в Амурской области неблагоприятные, соответственно регион – это зона высокого потенциала загрязнения атмосферы. Даже при небольших выбросах вредные вещества могут накапливаться в атмосфере до значительных концентраций.

Города Приамурья не попали в список 20 населенных пунктов с наиболее загрязненным воздухом, в котором есть и дальневосточные города: Абакан, Новокузнецк, Ангарск, Норильск, Петровск-Забайкальский, Барнаул, Братск, Свирск, Зима, Селенгинск, Иркутск, Улан-Удэ, Искитим, Усолье-Сибирское, Красноярск, Черемхово, Кызыл, Черногорск, Лесосибирск, Чита, Минусинск и Шелехов.

По сравнению с 2017 годом в связи со снижением уровня загрязнения воздуха из приоритетного списка исключены Чегдомын и Магнитогорск. Искитим и Абакан включены в этот список впервые. Кроме того, после длительного перерыва с 2005 года в список вновь вошел Ангарск, пишет ТАСС.