Я хочу домой: исполнился год, как амурчанка Саша Болотина лежит в больнице
8 ноября завершился 4 этап сбора благотворительных средств на лечение 9-летней Саши Болотиной из поселка Прогресс Амурской области. 16 ноября ребенок начнет проходить очередной блок химиотерапии в Южной Корее.
«Огромное спасибо всем вам, друзьям, знакомым и неравнодушным людям, которые принимали участие в сборе денег на лечение Сашеньки. От всего сердца мы благодарим вас всех, кто помогает нам в нашей нелегкой борьбе за жизнь. Низкий вам мой материнский поклон», – написала в инстаграм-аккаунте мама Александры.
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Добрый вечер,🌠дорогие друзья.❤ Сегодня наш день прошёл быстро и незаметно. 🙈тром сдавали анализы крови,💉делали УЗИ сердца, ❤с сердечком все хорошо, а вот с анализами не очень..😥Снизился гемоглобин и тромбоциты.😓 Сегодня переливали кровь, 💉завтра будем переливать тромбомассу.💊💉 Переливание прошло хорошо, без осложнений. 🙏 Дорогие наши волшебники,⭐ 4 этап сбора на лечение Санечки в Корее завершён,😘❤ УРА🎉🎊!благодаря Вам мы собрали нужную нам сумму на 4 блок химиотерапии,💉но мы не закрываем сбор,🙅♀️так как нас ждет дальнейшее лечение это ещё плюс три блока химиотерапии,💉😓 каждый блок нам обходится в среднем 750000.💰😓Отчеты о том куда и на что были потрачены деньги, мы будем выкладывать сразу после выписки из госпиталя в Корее.🇰🇷🏥 Огромное спасибо всем Вам, друзьям,😘знакомым и неравнодушным людям,💞которые принимали участие в сборе денег на лечение Сашеньки.💰💋❤😘 От всего сердца мы благодарим Вас всех, кто помогает нам, в нашей нелегкой борьбе за жизнь.😘🙏❤💋Низкий Вам мой материнский поклон. Храни Господь Бог Вас и Ваши семьи. 💕Реквизиты💕 Сбербанк 💳 5469 0300 1262 4128 Моб.банк 📲 89246732209 Получатель : Юлия Сергеевна В. #благовещенск #амурскаяобласть #ракдуракуходи #онкологиянеприговор #ракдурак #максимальныйрепост #дети #здоровье #рак
Сбор средств не закрывается. Девочку ждет дальнейшее лечение и еще три блока химиотерапии. Каждый блок обходится семье в среднем в 750 000 рублей.
5 ноября исполнился ровно год, как Саша с мамой находятся в Амурской областной больнице. «Я хочу жить, я хочу вернуться домой», – говорит Саша в видео, которое мама разместила в этот день в Инстаграме.
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Хорошего субботнего вечера, дорогие друзья.❤Сегодня наш день прошёл тихо и спокойно.🙏 Только температура не дает нам покоя,😓так же поднимается два раза в сутки.✌🌡Санечка все чаще вспоминает о доме, школе, друзьях с которыми играла на детской площадке.😘😥😭 Практически всегда это со слезами на глазах.😭😭 5-го ноября будет ровно год как мы с Сашей лежим в больнице.🏥😓 Ребенок устал и хочет вернуться к обычной жизни обычного ребенка.👫Прошу Вас, умоляю Вас подарите Санечке шанс на жизнь.😭❤🙏 Времени остается мало, нам нужно быть в клинике в Корее уже 16 ноября.✈😔Спасибо Всем кто помогает нам, добрым словом,😘материальной помощью или молитвой.👩👧Низкий Вам мой материнский поклон. Храни Господь Бог Вас и Ваших близких.🇷🇺✈🏥🇰🇷❤ @amur.info @alphatvnews @ampravda @amurobl_tv @portamur @gtrk_amur @2x2.su 💕Реквизиты💕 Сбербанк 💳 5469 0300 1262 4128 Моб.банк 📲 89246732209 Получатель : Юлия Сергеевна В. #благовещенск #амурскаяобласть #ракдуракуходи #онкологиянеприговор #ракдурак #максимальныйрепост #дети #здоровье #рак
Диагноз «нейробластома забрюшинного пространства 4 стадии» Саше поставили в 2015 году. Последовала операция, но спустя 3,5 года болезнь вернулась. Российские клиники отказали в дальнейшем лечении, рассказывала тогда мама. Помощь девочке предложила одна из южнокорейских клиник «СунЧонХян», там Саша и проходит курсы лечения, а между ними возвращается в Россию.
Реквизиты для помощи Саше Болотиной: Сбербанк: 5469 0300 1262 4128; мобильный банк: 8 924 673 22 09. Получатель: Юлия Сергеевна В.
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