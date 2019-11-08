Я хочу домой: исполнился год, как амурчанка Саша Болотина лежит в больнице

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8 ноября завершился 4 этап сбора благотворительных средств на лечение 9-летней Саши Болотиной из поселка Прогресс Амурской области. 16 ноября ребенок начнет проходить очередной блок химиотерапии в Южной Корее.

«Огромное спасибо всем вам, друзьям, знакомым и неравнодушным людям, которые принимали участие в сборе денег на лечение Сашеньки. От всего сердца мы благодарим вас всех, кто помогает нам в нашей нелегкой борьбе за жизнь. Низкий вам мой материнский поклон», – написала в инстаграм-аккаунте мама Александры.

Сбор средств не закрывается. Девочку ждет дальнейшее лечение и еще три блока химиотерапии. Каждый блок обходится семье в среднем в 750 000 рублей.

5 ноября исполнился ровно год, как Саша с мамой находятся в Амурской областной больнице. «Я хочу жить, я хочу вернуться домой», – говорит Саша в видео, которое мама разместила в этот день в Инстаграме.

Диагноз «нейробластома забрюшинного пространства 4 стадии» Саше поставили в 2015 году. Последовала операция, но спустя 3,5 года болезнь вернулась. Российские клиники отказали в дальнейшем лечении, рассказывала тогда мама. Помощь девочке предложила одна из южнокорейских клиник «СунЧонХян», там Саша и проходит курсы лечения, а между ними возвращается в Россию.

Реквизиты для помощи Саше Болотиной: Сбербанк: 5469 0300 1262 4128; мобильный банк: 8 924 673 22 09. Получатель: Юлия Сергеевна В.