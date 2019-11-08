В Благовещенске создали секцию по теннису для детей с ДЦП

В Благовещенске впервые открылась секция по настольному теннису для детей с ДЦП и ментальными нарушениями. Тренировки проходят два раза в неделю на стадионе «Амур». Об этом событии у себя на страничке в Инстаграме рассказала организация «Открытый мир».

«Спорт – это мощное средство реабилитации детей с ОВЗ. Благодаря усилиям нашей организации "Открытый мир" и председателя Егоровой Оксаны в амурской столице начались занятия с особенными ребятами по настольному теннису. Занимаясь настольным теннисом, ваши дети приобретут полезные навыки, укрепят физическое здоровье и смогут участвовать в специальных спартакиадах», – говорится в публикации.

Тренирует ребят специалист, имеющий опыт работы с детьми разных нозологий, Мария Пяк. Записаться на занятия можно по телефону, который указана в шапке профиля «Открытого мира» – @amurmir_28.