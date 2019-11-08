Амурчане потеряли 63 единицы оружия

В Амурской области в 2019 году жители утратили 63 единицы оружия. Большую часть арсенала хозяева потеряли при перевозке по водоемам. В управлении Росгвардии по Амурской области решили напомнить владельцам оружия о правилах безопасности.

«При переправе на плавсредствах через реку, озеро или иной объект ружье должно транспортироваться в разряженном виде и быть надежно закреплено, короткоствольное оружие следует носить при себе в специальной кобуре, пристегнув его к ремню страховочным шнуром», – сообщают специалисты управления.

В ведомстве отмечают, что хорошее правило действует у туристов-водников, которые сплавляются по рекам – все вещи должны быть упакованы и закреплены на лодке. В случае нештатной ситуации найти большой объект гораздо проще, чем отдельный утопленный предмет-оружие.

Несоблюдение норм закона «Об оружии» и правил оборота и сохранности оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность. Также за нарушения оружие могут изъять и аннулировать разрешение на право его хранения и использования. В случае потери оружия нужно сообщать об этом в полицию и в Росгвардию. За небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, предусмотрено наказание – до двух лет лишения свободы.