Глава Мазановского района опроверг проблемы с медобслуживанием и пустыми магазинами в одном из сел

Жители поселка Ивановский Мазановского района жалуются на отсутствие медицинского обслуживания, транспортного сообщения и пустые полки в магазинах. Об этом в своем инстаграм-аккаунте рассказал глава района Михаил Пивень. Там же он опроверг информацию об этих проблемах.

«Во время наводнения поселок более месяца находился без света и связи. Сейчас люди так же, рискуя жизнью, переправиться через реку Селемджа. Более того, государственного автобуса нет, с Благовещенска люди добираются 360-380 километров за 1 800 рублей минимум с частниками, а потом во время движения льда переправляются на казанках. Либо во время становления шуги также прокладывают доски и рискуют своей жизнью и жизнью своих маленьких детей, которым нужно попасть в больницу», – говорится в жалобе.

Там также упоминается, что у людей нет провизии, живут они только за счет собственных запасов.

«Первое: транспортное сообщение прекращено сразу как только паром в связи с закрытием навигации на реке Селемджа поставили на зимнюю стоянку. Запрещено перемещаться через речку, и провоцировать жителей автобусом мы не будем. Второе: в поселке есть амбулатория с врачом, медсестрой и запасами лекарств», – написал глава.

Он добавил, что сигналов и обращений в администрацию района, главному врачу ЦРБ о срочной медицинской помощи не поступало. «Если надо вызовем санавиацию», – уточнил Пивень.

Михаил Петрович опубликовал фото магазинов, полки которых якобы пустуют. «Фото из "голодающего" посёлка. Фотографии от 7 ноября 2019 года. Хлеб пекут в посёлке, местная пекарня. За неудобства во время наводнения все жители посёлка получили по 10 тысяч рублей. Воды в посёлке не было», – подытожил Пивень.