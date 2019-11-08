В Москве жителя Владивостока не пустили в самолет из-за слишком толстого кота

Житель Владивостока Михаил Галин, вылетая из Москвы домой, не попал на свой рейс из-за кота Виктора. При взвешивании выяснилось, что животное весит больше положенных при перевозке в салоне самолета 8 килограммов. Сдавать питомца в багаж мужчина отказался и прибегнул к хитрости.

Об этом он подробно рассказал на своей странице в социальной сети. Вместе с котом, которого зовут Виктор, Михаил возвращался из Риги. При посадке на самолет до Москвы проблем никаких не возникло. Правда, в полете кот чувствовал себя не очень хорошо.

«На взлете и посадке Виктору было хреновато от перепада давления, и я весь полет (а он, по сути, и состоит из взлёта и посадки) закрывал ему уши и вытирал слюни, которые текли ручьями по всему коту, моим рукам и переноске. Кот не понимал, что происходит, и жалобно заглядывал в глаза в поисках ответа», – пишет приморец.

По прилете в столицу Михаил с Виктором отправились регистрироваться на рейс Москва – Владивосток. Как пишет мужчина, он попал к невероятно ответственной сотруднице аэропорта, которая сантиметровой лентой перемерила весь багаж, несколько раз взвесила каждую сумку, а потом попросила поставить на весы кота.

«Контрольное взвешивание показало, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 килограммов (вместо положенных 8 – Прим. ред.). После чего дама торжественно объявила, что кот отправляется в багаж. На все попытки объяснить, что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала, что у нее правила и брать на себя ответственность за 2 лишних килограмма Виктора в салоне самолета она не собирается», – продолжил рассказ путешественник.

Но сдавать кота в багаж он отказался наотрез и снялся с рейса, потому что «бро должен быть рядом, бро не багаж». Затем он кинул в соцсети клич о поиске похожего кота, но поменьше.

Поле того как «мини-Виктор» был найден, Михаилу пришлось покупать билет бизнес-класс за бонусные баллы, так как это оказалось единственным подходящим вариантом.

«Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно – весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета. Сидя в пассажирском кресле, когда все скитания остались позади, хотелось подозвать стюарда и, заглядывая в душу, процитировать классическое: "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим". Добрались без приключений», – завершил рассказ мужчина.

На вопрос подписчиков, зачем нужно было брать с собой кота, одна из участниц, судя по всему, знакомая с ситуацией, объяснила: «Они вместе жили в Риге несколько лет. Надо было там бросить?».