У самолета в Хабаровске загорелся двигатель

В аэропорту Хабаровска у пассажирского самолета Embraer 190 загорелся двигатель. Инцидент произошел в 07:45 по местному времени (00:45 по Москве) при подготовке к вылету.

Самолет авиакомпании «Икар» должен был вылететь из Хабаровска в Магадан. Во время запуска двигателей в одном из них произошел пожар. Потушить пламя удалось собственными силами сотрудников аэропорта.

В момент возгорания на борту самолета находились 18 пассажиров и пятеро членов экипажа. Во время эвакуации никто не пострадал, сообщает «360».

Сотрудники транспортной прокуратуры начали проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.