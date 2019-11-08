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8ноября
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сегодня, 10:23 0

У самолета в Хабаровске загорелся двигатель

У самолета в Хабаровске загорелся двигатель
Фото: Lars_Nissen_Photoart с сайта Pixabay

В аэропорту Хабаровска у пассажирского самолета Embraer 190 загорелся двигатель. Инцидент произошел в 07:45 по местному времени (00:45 по Москве) при подготовке к вылету.

Самолет авиакомпании «Икар» должен был вылететь из Хабаровска в Магадан. Во время запуска двигателей в одном из них произошел пожар. Потушить пламя удалось собственными силами сотрудников аэропорта.

В момент возгорания на борту самолета находились 18 пассажиров и пятеро членов экипажа. Во время эвакуации никто не пострадал, сообщает «360».

Сотрудники транспортной прокуратуры начали проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

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#происшествия

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