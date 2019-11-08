Семейство из пяти амурских тигров поймала фотоловушка (фото)

В Лазовском заповеднике Приморского края камера сняла тигриное семейство. Пятеро амурских тигров – папа, мама и трое детенышей – по очереди прошли мимо фотоловушки. Этот факт специалисты Центра «Амурский тигр», которые и сообщили о событии, посчитали редкостью и удачей.

«1, 2, 3, 4, 5! Семья тигров: самец, самка и три тигренка попали в объектив фотоловушки в Лазовском заповеднике! Все хищники прошли перед камерой друг за другом с небольшим интервалом (обратите внимание на время в левом верхнем углу). Это очень круто!» – пишет в своем инстаграм-аккаунте Центр.

Там также отметили, что тигрята, которых зафиксировала камера, еще маленькие. «Они с мамкой будут до 2-2,5 лет ходить», – добавили в аккаунте.

Фото: Центр «Амурский тигр».