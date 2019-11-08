Умер козел Тимур – знаменитый друг тигра Амура

«Мне трудно, но, так как я опекун козлика Тимура, сообщаю всем вам, что 05.11.2019 козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи сафари-парка Олег и Алексей», – говорится в письме.

Козлу было около десяти лет. Умер он по естественным причинам, сообщает ТАСС.

По словам Головиной, урна с прахом Тимура «будет захоронена с почестями». «В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура», – сообщила опекун.

Эльвира Головина, узнав о необычной дружбе животных, сама изъявила желание стать опекуном козла Тимура. Она специально приезжала из Москвы, чтобы его кормить, сообщает РИА Новости.

Фото: «Росийская газета»

О дружбе столь разных животных в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял место, где спал тигр, заставив его ночевать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Животные стали невероятно популярны. В Приморье, например, появилась армия фанатов. От имени Тимура и Амура пишут в соцсетях, о них сочиняют анекдоты. А 30 декабря в Приморском сафари-парке, где обитает парочка «неразлучников», заработали 4 веб-камеры, транслирующие жизнь Тимура и Амура круглосуточно в режиме онлайн. Телеканал «Живая планета» снял документальный фильм «Тигр Амур и козел Тимур. Чудесная дружба».

В 2017 году Тимур стал отцом. Козленка ему подарила коза Меркель, привезенная в приморский сафари-парк.