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8ноября
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сегодня, 10:25 14

Умер козел Тимур – знаменитый друг тигра Амура

Умер козел Тимур – знаменитый друг тигра Амура
Фото: vk.com

В Приморском сафари-парке 5 ноября умер козел Тимур. Об этом говорится в обращении опекуна Тимура Эльвиры Головиной, опубликованном на сайте парка. В 2015 году козел Тимур и тигр Амур подружились, чем и прославились на весь мир.

«Мне трудно, но, так как я опекун козлика Тимура, сообщаю всем вам, что 05.11.2019 козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи сафари-парка Олег и Алексей», – говорится в письме.

Козлу было около десяти лет. Умер он по естественным причинам, сообщает ТАСС.

По словам Головиной, урна с прахом Тимура «будет захоронена с почестями». «В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура», – сообщила опекун.

Эльвира Головина, узнав о необычной дружбе животных, сама изъявила желание стать опекуном козла Тимура. Она специально приезжала из Москвы, чтобы его кормить, сообщает РИА Новости.

Фото: «Росийская газета»

О дружбе столь разных животных в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял место, где спал тигр, заставив его ночевать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Животные стали невероятно популярны. В Приморье, например, появилась армия фанатов. От имени Тимура и Амура пишут в соцсетях, о них сочиняют анекдоты. А 30 декабря в Приморском сафари-парке, где обитает парочка «неразлучников», заработали 4 веб-камеры, транслирующие жизнь Тимура и Амура круглосуточно в режиме онлайн. Телеканал «Живая планета» снял документальный фильм «Тигр Амур и козел Тимур. Чудесная дружба».

В 2017 году Тимур стал отцом. Козленка ему подарила коза Меркель, привезенная в приморский сафари-парк.

Просмотров всего: 1084

#Дальний Восток #животные #происшествия

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    59 минут назад

    О людях так не заботятся

  • full

    full
    56 минут назад

    А почему козла назвали Тимуром?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    48 минут назад

    Невосполнимая утрата для народов России.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    47 минут назад

    full А почему козла назвали Тимуром?


    Надо было Вовой?

  • Landyush

    Landyush
    45 минут назад

    Так и почему он умер-то? от старости, от болезни, от чего??

  • ну вот

    ну вот
    40 минут назад

    заупокойную надо было заказать, ну

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    39 минут назад

    Вскрытие покажет. Результаты опубликуют в Российской Газете.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    39 минут назад

    Вместе с историей болезни.

  • Геральт

    Геральт
    38 минут назад

    "урна с прахом" - сюр какой то. Шашлычок под коньячок и проводить в мир иной.

  • ay

    ay
    37 минут назад



    Так и почему он умер-то? от старости, от болезни, от чего??



    Ему ж тигр навалял как-то...

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    36 минут назад

    .И почему в России до сих пор не объявлен день траура.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    34 минуты назад

    ay


    Так и почему он умер-то? от старости, от болезни, от чего??



    Ему ж тигр навалял как-то...


    По рогам.

  • Японамать

    Японамать
    14 минут назад

    кому-то жизнь кому-то игры

    не всем с друзьями повезло

    амур считал тимура тигром

    тимур амура мнил козлом

  • Японамать

    Японамать
    10 минут назад

    full

    А почему козла назвали Тимуром?



    А козу Меркель , как вам?

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