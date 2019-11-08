Больше тысячи живых осетров привезли в Амурскую область из Китая

В 2019 году в Амурскую область из Китая было ввезено 1 143 осетра. Последняя партия пришла в октябре. Для предприятия в поселке Прогресс Бурейского района привезли 461 живую рыбу.

Это были гибриды калуги и амурского осетра. По информации управления Роспотребнадзора, рыба, ввезенная из Китая, подвергается государственному лабораторному мониторингу на инфекционные заболевания, а также контагиозные заболевания, представляющих опасность для других животных и человека.

«Под контролем служащих управления Россельхознадзора по Амурской области рыба оформлена и выпущена для промышленного выращивания в садках «Амурской рыбоводной компании» в поселке Прогресс Бурейского района Амурской области», – сообщили в управлении.