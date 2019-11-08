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сегодня, 10:02 0

Больше тысячи живых осетров привезли в Амурскую область из Китая

Больше тысячи живых осетров привезли в Амурскую область из Китая
Фото: pixabay.com

В 2019 году в Амурскую область из Китая было ввезено 1 143 осетра. Последняя партия пришла в октябре. Для предприятия в поселке Прогресс Бурейского района привезли 461 живую рыбу.

Это были гибриды калуги и амурского осетра. По информации управления Роспотребнадзора, рыба, ввезенная из Китая, подвергается государственному лабораторному мониторингу на инфекционные заболевания, а также контагиозные заболевания, представляющих опасность для других животных и человека.

«Под контролем служащих управления Россельхознадзора по Амурской области рыба оформлена и выпущена для промышленного выращивания в садках «Амурской рыбоводной компании» в поселке Прогресс Бурейского района Амурской области», – сообщили в управлении.

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#животные #Китай #производство

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