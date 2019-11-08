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8ноября
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сегодня, 09:45 1

В Первомайском парке Благовещенска открылась одна из зон инклюзивной площадки

В Первомайском парке Благовещенска открылась одна из зон инклюзивной площадки
Фото: https://www.instagram.com/p/B4lD_NBI9_d/?igshid=lhsk3go6x0lh

В Первомайском парке открылась для посещения одна из трех зон детской инклюзивной площадки. В ней по периметру располагаются большой верёвочный комплекс «Горная река», «тарзанка» и элементы полосы препятствий. Зона делалась специально как вариант тренировочной площадки «адаптивный туризм» для детей с ОВЗ.

Кроме того, в этой зоне есть «качели-гнезда», верёвочные карусели, пишет в своем инстаграм-аккаунте общественная организация «Дети солнца». Официальное открытие всех трех зон площадки обещают объявить позже.

«Так как некоторые элементы монтировались у нас впервые, и из-за дождей, наводнения в Иркутской области (вагоны застряли там почти на 2 недели) сроки монтажа очень сдвинулись. Но работники парка и подрядчика очень старались успеть сдать площадку в этом году. Ждём ещё груз с резиновым покрытием. Оно будет вместо планируемой искусственной травы возле песочницы. Просьба: перед посещением площадки ознакомиться с информацией на информационных щитах перед каждой игровой зоной. Расписаны возраст детей, допустимых на площадку; отмечены игровое оборудование, предназначенное для детей с ОВЗ», – пишет общественная организация.

Там также уточняют, что ответственность за безопасность детей на площадках несут родители или законные представители.

Как писало Амур.инфо, вместе с инклюзивной площадкой в благовещенском Первомайском парке появятся туалеты и освещение. Это стало основным условием установки площадки для особенных детей.

Начать воплощение проекта инклюзивной площадки стало возможным благодаря благотворительному фонду «Обнаженные сердца» и его программе «Игра со смыслом». По итогам конкурсного отбора проект по созданию игровых зон руководителя общественной организации «Дети солнца» Натальи Маскаевой вошел в пятерку лучших. Фонд выделил 9 миллионов на приобретение игрового оборудования и мягкого покрытия.

Инклюзивная площадка, на сегодняшний день единственная не только в Благовещенске, но и в Амурской области. Она разместится на площади 3 800 квадратных метров Первомайского парка. На площадке дети смогут играть и летом, и зимой.

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#дети #отдых

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    40 минут назад

    Какое убожество...Опять какой то мерзавец распилил бюджет? Когда же им начнут руки на площадях рубить?

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