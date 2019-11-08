В Петербурге продают квартиру Пушкина: обзор прессы

30 лет назад пала Берлинская стена; у безработного москвича угнали «бентли»; в Великобритании продают ёлочные игрушки, наполненные виски и водкой. О чем пишут газеты рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Российской газете» вы прочтете о знаковом для немцев событии: 30 лет назад пала Берлинская стена. Однако движение Германии к объединению мало у кого из европейских соседей вызывало прилив энтузиазма. Даже, скорее, написано в газете, наоборот. Ни Франция, ни Великобритания не были заинтересованы в появлении «большой Германии», ибо это нарушало сложившийся за послевоенные годы экономический и политический порядок, расстановку сил внутри Европейского сообщества, причем не в их пользу. В газете есть фраза, приписываемая то ли тогдашнему лидеру Франции Миттерану, то ли премьеру Великобритании Тэтчер: «Я так люблю Германию, что предпочитаю, чтобы их было две».

Вам статья

«Известия» сообщили, что в Петербурге продают квартиру Пушкина, адрес: набережная Кутузова, дом 32. В ней поэт проживал в 1830-е годы и работал над «Капитанской дочкой» и «Пиковой дамой». Из окон квартиры открывается вид на Неву, Ростральные колонны, здание Биржи, Троицкий мост, Петропавловскую крепость, Домик Петра I и Литейный мост. Минимальная цена вопроса – 55 миллионов рублей. Эх, если бы в придачу продавались вдохновение и музы. Впрочем, вдохновиться можно и дешевле.

Об этом пишут все

Сразу в нескольких газетах, среди которых «Панорама», «Известия», «Российская газета» можно найти сообщения о безработных. В одном случае рассказывается о том, что у одного безработного москвича угнали «бентли» стоимостью около 7 миллионов рублей (наверное, не очень новый автомобиль), в другом – что опять же у москвича и опять же безработного отобрали 5 миллионов рублей. Поскольку это были далеко не последние деньги безработного, он даже не собирался обращаться в полицию – просто невозможно было отделаться от свидетелей ограбления, вызвавших правоохранителей.

Я вот думаю, и когда этих безработных заставят работать, чтобы у них денег поменьше стало?!

Полный абзац

Далее «Мир новостей», рассказавший о том, что «В Хакасии в одном из районов арестовали начальника пожарной части». Увидев этот заголовок, я подумал, что главный пожарный халатно относился к своим обязанностям, за что и пострадал, тем паче, что в ходе чтения узнал: как только бедолагу назначили начальником, в селе Балыкса участились пожары. Ну представьте: что ни неделя, то пожар! Даже у нас в Благовещенске деревяшки реже горят. Что оказалось в итоге – в итоге выяснили, что поджоги совершал сам огнеборец – он таким образом проверял готовность своего подразделения.

Напишут же такое

В дайджесте «Удивительный мир» прочел о том, что в Великобритании поступили в продажу ёлочные игрушки, наполненные алкоголем — виски, джином и водкой. В каждой содержится 20 миллилитров алкогольного напитка. Цена, считают эксперты издания, несколько высоковата. Так, за один шарик вне зависимости от наполнения просят 11,9 фунтов стерлингов (примерно 1 025 рублей). Проще на елочку повесить три бутылки вполне приличной... И поставив, чтобы не искушать, многоточие, перехожу к последней на сегодняшнее утро газете.

На посошок

Завершу обзор «Панорамой», рассказавшей печальную историю о том, как в селе Ранилович под Белградом коза съела 20 тысяч евро, которые её хозяева приготовили для покупки земли. Она вошла в дом через открытую дверь (забыли запереть) и подумала, что оставленные на столе деньги – это приготовленный для нее десерт. Хозяина, вошедшего в дом и увидевшего, что происходит, чуть не хватил удар. Впрочем, наверное, все же хватил: с того момента он не разговаривает и смотрит в одну точку. Козу приговорили к высшей мере наказания.