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8ноября
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сегодня, 09:37 4

Экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка получил новое назначение

Экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка получил новое назначение
Фото: kremlin.ru

Предшественник Александра Козлова, бывший министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка возглавит национальный центр по привлечению инвестиций в регионы. О создании центра Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявит в четверг.

Об этом со ссылкой на интервью федеральному каналу главы РФПИ Кирилла Дмитриева сообщает ТАСС.

«Сегодня мы объявим о создании национального центра по привлечению инвестиций в регионы, и возглавит его Александр Сергеевич Галушка, бывший министр [по развитию] Дальнего Востока, который сделал очень много для привлечения инвестиций на Дальний Восток», – сказал Дмитриев.

Комментируя другие структуры для наращивания региональных инвестиций, Дмитриев напомнил об инициативе по созданию Фонда развития региональных проектов.

«Мы часто видим, что регионы могут поддержать проект только на два-три года, а он реализуется в горизонте семи лет. Вот этот разрыв мы предлагаем компенсировать за счет того, что федеральный бюджет инвестировал бы в проект заранее, и потом бы получал компенсацию через региональные налоги уже когда проект осуществлен», – пояснил он.

На базе фонда предлагается создать специальный фильтр инвестиционных проектов. Он позволит при отборе, структурировании и реализации проектов отобрать наиболее достойные из них и обеспечить возврат средств в федеральный бюджет в объеме, значительно превышающем размер государственного софинансирования.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • kidman

    kidman
    1 час назад

    Из министерств - в фонд, из фонда - в центр, из центра - ещё куда-нибудь. А если уже все центры, фонды и министерства заняты - - то специально для них придумают новые. Бесполезная, ненужная, но непотопляемая братия

  • full

    full
    1 час назад

    Дальний Восток развил, теперь денег у лохов накопытит немеряно.

  • ay

    ay
    40 минут назад

    Вот всё-таки за какие заслуги ему отдают тёплые места? ПРофессионал?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    34 минуты назад

    А где отчет о проделанной работе? Кстати и Бодрячку уже пора отчитаться..Чего он там развил?

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