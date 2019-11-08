Электрокар разрядился на проезжей части (видео)

Фото: Скриншот видео

Видео необычного инцидента сняла прохожая. «Ехал, ехал, а зарядки не хватило, чтобы доехать. Встал, достал зарядку, заряжается», – объясняет автор видео за кадром.

Между тем, в Благовещенске около 200 автомобилей, питающихся от электричества. Как ранее сообщало Амур.инфо, в скором времени в Приамурье может появиться сеть заправок для электромобилей. Такую возможность сейчас прорабатывают благовещенские власти совместно с компаний «РусГидро». В перспективе в областном центре хотят перевести на экологически чистое топливо общественный транспорт.

Пока идут переговоры с потенциальным инвестором, власти определяют, где могут быть расположены зарядные станции. Предварительно, в Благовещенске их планируется разместить возле торговых центров: «Острова», «Перекресток», «Флагман», «Строймаркет» и на набережной реки Амур – в районе ОКЦ, горпарка или ресторана «Армения».

По области такие заправки могут появиться в Белогорске, Свободном, Райчихинске. И в промежуточных пунктах между этими населенными пунктами: в селах Березовка, Новопетровка, Тамбовка.