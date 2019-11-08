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8ноября
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Электрокар разрядился на проезжей части (видео)

Электрокар разрядился на проезжей части (видео)
Фото: Скриншот видео

Обновлено: 10:38

Электромобиль Nissan Leaf разрядился на перекрестке, пока стоял на светофоре. Издание auto.ru сообщает, что случай произошел в Амурской области. Владелец электрокара не стал вызывать эвакуатор, а решил пополнить заряд аккумулятора от переносного генератора, работающего на обычном топливе.

Видео необычного инцидента сняла прохожая. «Ехал, ехал, а зарядки не хватило, чтобы доехать. Встал, достал зарядку, заряжается», – объясняет автор видео за кадром.

Между тем, в Благовещенске около 200 автомобилей, питающихся от электричества. Как ранее сообщало Амур.инфо, в скором времени в Приамурье может появиться сеть заправок для электромобилей. Такую возможность сейчас прорабатывают благовещенские власти совместно с компаний «РусГидро». В перспективе в областном центре хотят перевести на экологически чистое топливо общественный транспорт.

Пока идут переговоры с потенциальным инвестором, власти определяют, где могут быть расположены зарядные станции. Предварительно, в Благовещенске их планируется разместить возле торговых центров: «Острова», «Перекресток», «Флагман», «Строймаркет» и на набережной реки Амур – в районе ОКЦ, горпарка или ресторана «Армения».

По области такие заправки могут появиться в Белогорске, Свободном, Райчихинске. И в промежуточных пунктах между этими населенными пунктами: в селах Березовка, Новопетровка, Тамбовка.

Просмотров всего: 1657

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    штраф впаять хороший, что нельзя убрать её с дороги и там заряжать, если ты прое..ал заряд????

  • Serega

    Serega
    2 часа назад

    "В перспективе в областном центре хотят перевести на экологически чистое топливо общественный транспорт."

    зачем троллейбусное грохнули!?

    Видео в материале уже месяц как минимум...

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    троллейбусное депо грохнули с другой целью))))

  • ЕленаР

    ЕленаР
    1 час назад

    Serega

    "В перспективе в областном центре хотят перевести на экологически чистое топливо общественный транспорт." зачем троллейбусное грохнули!? Видео в материале уже месяц как минимум...



    Правильно грохнули, люди там сами допросились. Останавливаться на остановках им лень было, вот и получили. Приходилось часто ездить на троллейбусах, так даже если стоишь рядом с дверью и говоришь, чтобы остановили на остановке они отвечали, что ничего страшного, на следующей выйдешь. Так что туда им и дорога

  • ay

    ay
    1 час назад

    Не заметил на видео выставленного знака аварийной остановки.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    ay

    Не заметил на видео выставленного знака аварийной остановки.



    независимо от знака водитель должен принять все возможные меры для освобождения проезжей части, насколько помню из ПДД.



  • ay

    ay
    1 час назад

    Геральт

    ay

    Не заметил на видео выставленного знака аварийной остановки.



    независимо от знака водитель должен принять все возможные меры для освобождения проезжей части, насколько помню из ПДД.



    Может водитель - дрищ и/или с маникюром и не может толкать свое авто. Знак тоже важен.

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    ЕленаР

    Serega

    "В перспективе в областном центре хотят перевести на экологически чистое топливо общественный транспорт." зачем троллейбусное грохнули!? Видео в материале уже месяц как минимум...



    Правильно грохнули, люди там сами допросились. Останавливаться на остановках им лень было, вот и получили. Приходилось часто ездить на троллейбусах, так даже если стоишь рядом с дверью и говоришь, чтобы остановили на остановке они отвечали, что ничего страшного, на следующей выйдешь. Так что туда им и дорога



    Ага, а еще они мешали водителям, поэтому вместо троллейбусов, заключили контракт на китайские дизельные автобусы. А еще говорят народ проголосовал против. Что не стал пользоваться троллейбусами. Вот только почему-то администрация сама решила, а народ не стала спрашивать. Хотя я может пропустил голосование, против троллейбусов? Ах да почему-то частники зашли на откатанный маршрут троллейбуса и вытеснили его в место того, чтобы откатывать новые маршруты……..

  • ЕленаР

    ЕленаР
    1 час назад

    холостяк

    ЕленаР

    Serega

    "В перспективе в областном центре хотят перевести на экологически чистое топливо общественный транспорт." зачем троллейбусное грохнули!? Видео в материале уже месяц как минимум...



    Правильно грохнули, люди там сами допросились. Останавливаться на остановках им лень было, вот и получили. Приходилось часто ездить на троллейбусах, так даже если стоишь рядом с дверью и говоришь, чтобы остановили на остановке они отвечали, что ничего страшного, на следующей выйдешь. Так что туда им и дорога



    Ага, а еще они мешали водителям, поэтому вместо троллейбусов, заключили контракт на китайские дизельные автобусы. А еще говорят народ проголосовал против. Что не стал пользоваться троллейбусами. Вот только почему-то администрация сама решила, а народ не стала спрашивать. Хотя я может пропустил голосование, против троллейбусов? Ах да почему-то частники зашли на откатанный маршрут троллейбуса и вытеснили его в место того, чтобы откатывать новые маршруты……..



    Я не пропускала голосование, голосовала за закрытие, т.к. толку от них не было никакого.

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    Дебил какой то, надеюсь гайцы натянут его и следующий раз у него хватит ума освободить проезжую часть и заряжаться у обочины

  • Deneo

    Deneo
    1 час назад

    Во-первых, это было в Хабаровске. Во-вторых, встал он не из-за разряженной батареи. Его в конце концов увезли на эвакуаторе. Одна бабка сказала, вторая подхватила...

  • Paster

    Paster
    59 минут назад

    Где вы на видео Благовещенск увидели?

  • Oldlord

    Oldlord
    56 минут назад

    ЕленаР

    холостяк

    ЕленаР

    Serega

    "В перспективе в областном центре хотят перевести на экологически чистое топливо общественный транспорт." зачем троллейбусное грохнули!? Видео в материале уже месяц как минимум...



    Правильно грохнули, люди там сами допросились. Останавливаться на остановках им лень было, вот и получили. Приходилось часто ездить на троллейбусах, так даже если стоишь рядом с дверью и говоришь, чтобы остановили на остановке они отвечали, что ничего страшного, на следующей выйдешь. Так что туда им и дорога



    Ага, а еще они мешали водителям, поэтому вместо троллейбусов, заключили контракт на китайские дизельные автобусы. А еще говорят народ проголосовал против. Что не стал пользоваться троллейбусами. Вот только почему-то администрация сама решила, а народ не стала спрашивать. Хотя я может пропустил голосование, против троллейбусов? Ах да почему-то частники зашли на откатанный маршрут троллейбуса и вытеснили его в место того, чтобы откатывать новые маршруты……..



    Я не пропускала голосование, голосовала за закрытие, т.к. толку от них не было никакого.



    Так это из-за тебя народ из микрахи давится в "Газельках", утром уезжая на работу и учёбу, а вечером возвращаясь домой?



    Футакойбыть!



    Кстати, Крым не имеет своего электричества, а троллейбусы юзает.



  • ЕленаР

    ЕленаР
    48 минут назад

    Oldlord

    ЕленаР

    холостяк

    ЕленаР

    Serega

    "В перспективе в областном центре хотят перевести на экологически чистое топливо общественный транспорт." зачем троллейбусное грохнули!? Видео в материале уже месяц как минимум...



    Правильно грохнули, люди там сами допросились. Останавливаться на остановках им лень было, вот и получили. Приходилось часто ездить на троллейбусах, так даже если стоишь рядом с дверью и говоришь, чтобы остановили на остановке они отвечали, что ничего страшного, на следующей выйдешь. Так что туда им и дорога



    Ага, а еще они мешали водителям, поэтому вместо троллейбусов, заключили контракт на китайские дизельные автобусы. А еще говорят народ проголосовал против. Что не стал пользоваться троллейбусами. Вот только почему-то администрация сама решила, а народ не стала спрашивать. Хотя я может пропустил голосование, против троллейбусов? Ах да почему-то частники зашли на откатанный маршрут троллейбуса и вытеснили его в место того, чтобы откатывать новые маршруты……..



    Я не пропускала голосование, голосовала за закрытие, т.к. толку от них не было никакого.



    Так это из-за тебя народ из микрахи давится в "Газельках", утром уезжая на работу и учёбу, а вечером возвращаясь домой?

    Футакойбыть!

    Кстати, Крым не имеет своего электричества, а троллейбусы юзает.



    Жила в микрахе, а от траликов толку не было, стоишь, на остановке, а они мимо прут. Приходилось идти на другую остановку на автобус. Да и тралики, даже в час пик пустые ходили

  • ay

    ay
    42 минуты назад

    Deneo

    Во-первых, это было в Хабаровске. Во-вторых, встал он не из-за разряженной батареи. Его в конце концов увезли на эвакуаторе. Одна бабка сказала, вторая подхватила...



    А знак-то тот лифовод выставил?

  • Геральт

    Геральт
    34 минуты назад

    ЕленаР

    Oldlord

    ЕленаР

    холостяк

    ЕленаР

    Serega

    "В перспективе в областном центре хотят перевести на экологически чистое топливо общественный транспорт." зачем троллейбусное грохнули!? Видео в материале уже месяц как минимум...



    Правильно грохнули, люди там сами допросились. Останавливаться на остановках им лень было, вот и получили. Приходилось часто ездить на троллейбусах, так даже если стоишь рядом с дверью и говоришь, чтобы остановили на остановке они отвечали, что ничего страшного, на следующей выйдешь. Так что туда им и дорога



    Ага, а еще они мешали водителям, поэтому вместо троллейбусов, заключили контракт на китайские дизельные автобусы. А еще говорят народ проголосовал против. Что не стал пользоваться троллейбусами. Вот только почему-то администрация сама решила, а народ не стала спрашивать. Хотя я может пропустил голосование, против троллейбусов? Ах да почему-то частники зашли на откатанный маршрут троллейбуса и вытеснили его в место того, чтобы откатывать новые маршруты……..



    Я не пропускала голосование, голосовала за закрытие, т.к. толку от них не было никакого.



    Так это из-за тебя народ из микрахи давится в "Газельках", утром уезжая на работу и учёбу, а вечером возвращаясь домой?

    Футакойбыть!

    Кстати, Крым не имеет своего электричества, а троллейбусы юзает.



    Жила в микрахе, а от траликов толку не было, стоишь, на остановке, а они мимо прут. Приходилось идти на другую остановку на автобус. Да и тралики, даже в час пик пустые ходили



    всегда был от них толк. Пока не начали маршруты переносить, вокзал закрывать и проч. Всегда в "дореформенное время" полные ходили. Грамотно разработать маршрут, схему и график - и катались они бы полные, с успехом заменив страшнючие дымящие китайские жинтонги.



  • Трытата

    Трытата
    28 минут назад

    вот это новость, страсти-мордасти, куда смотрит Путин, во всём виноваты америкосы, всяко)

  • Oldlord

    Oldlord
    22 минуты назад

    ЕленаР

    Oldlord

    ЕленаР

    холостяк

    ЕленаР

    Serega

    "В перспективе в областном центре хотят перевести на экологически чистое топливо общественный транспорт." зачем троллейбусное грохнули!? Видео в материале уже месяц как минимум...



    Правильно грохнули, люди там сами допросились. Останавливаться на остановках им лень было, вот и получили. Приходилось часто ездить на троллейбусах, так даже если стоишь рядом с дверью и говоришь, чтобы остановили на остановке они отвечали, что ничего страшного, на следующей выйдешь. Так что туда им и дорога



    Ага, а еще они мешали водителям, поэтому вместо троллейбусов, заключили контракт на китайские дизельные автобусы. А еще говорят народ проголосовал против. Что не стал пользоваться троллейбусами. Вот только почему-то администрация сама решила, а народ не стала спрашивать. Хотя я может пропустил голосование, против троллейбусов? Ах да почему-то частники зашли на откатанный маршрут троллейбуса и вытеснили его в место того, чтобы откатывать новые маршруты……..



    Я не пропускала голосование, голосовала за закрытие, т.к. толку от них не было никакого.



    Так это из-за тебя народ из микрахи давится в "Газельках", утром уезжая на работу и учёбу, а вечером возвращаясь домой?

    Футакойбыть!

    Кстати, Крым не имеет своего электричества, а троллейбусы юзает.



    Жила в микрахе, а от траликов толку не было, стоишь, на остановке, а они мимо прут.



    Сколько заявлений написала в транспортное управление администрации г. Благовещенск, а в троллейбусное управление?



    Хотя бы диспетчеру позвонила?



    Чего тогда жаловаться?



  • ay

    ay
    20 минут назад

    Oldlord

    ЕленаР

    Oldlord

    ЕленаР

    холостяк

    ЕленаР

    Serega

    "В перспективе в областном центре хотят перевести на экологически чистое топливо общественный транспорт." зачем троллейбусное грохнули!? Видео в материале уже месяц как минимум...



    Правильно грохнули, люди там сами допросились. Останавливаться на остановках им лень было, вот и получили. Приходилось часто ездить на троллейбусах, так даже если стоишь рядом с дверью и говоришь, чтобы остановили на остановке они отвечали, что ничего страшного, на следующей выйдешь. Так что туда им и дорога



    Ага, а еще они мешали водителям, поэтому вместо троллейбусов, заключили контракт на китайские дизельные автобусы. А еще говорят народ проголосовал против. Что не стал пользоваться троллейбусами. Вот только почему-то администрация сама решила, а народ не стала спрашивать. Хотя я может пропустил голосование, против троллейбусов? Ах да почему-то частники зашли на откатанный маршрут троллейбуса и вытеснили его в место того, чтобы откатывать новые маршруты……..



    Я не пропускала голосование, голосовала за закрытие, т.к. толку от них не было никакого.



    Так это из-за тебя народ из микрахи давится в "Газельках", утром уезжая на работу и учёбу, а вечером возвращаясь домой?

    Футакойбыть!

    Кстати, Крым не имеет своего электричества, а троллейбусы юзает.



    Жила в микрахе, а от траликов толку не было, стоишь, на остановке, а они мимо прут.



    Сколько заявлений написала в транспортное управление администрации г. Благовещенск, а в троллейбусное управление?

    Хотя бы диспетчеру позвонила?

    Чего тогда жаловаться?



    Зато ЕленаР проголосовала как надо.

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