Мороз до минус 15: прогноз погоды в Амурской области на 8 ноября

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8 ноября в Амурской области переменно облачно, преимущественно без осадков. Ветер с северо-запада дует со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 4...9, по крайним районам – 10...15 градусов.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Скорость северо-западного ветра составляет 7-12 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 4...6 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр. На автодорогах города и области местами сохраняются снежный накат, гололедица.

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Нина Гвоздкова