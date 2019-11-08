Жители Благовещенска, Зеи и Екатеринославки лучше всех спели о России

Амурский областной дом народного творчества подвел итоги вокального конкурса «Летит крылатая Россия». Он проводился впервые и сразу поставил рекорд АОДНТ: за победу поборолись больше 100 участников.

Конкурс объединил 41 солиста и 9 коллективов – в общей сложности 117 человек – из Благовещенска, Завитинска, Зеи, Райчихинска, Тынды, ЗАТО Циолковский, Белогорского, Благовещенского, Константиновского, Октябрьского, Ромненского, Селемджинского, Свободненского, Тамбовского и Тындинского районов.

Отборочный тур продолжался больше 5 часов. В программу гала-концерта вошли лучшие номера.

Жюри песенного конкурса возглавила Наталья Брызжина - преподаватель высшей категории, педагог Хабаровского краевого колледжа искусств, председатель предметно-цикловой комиссии «Отделения сольного и хорового народного пения» колледжа, победитель и дипломант многочисленных всероссийских, дальневосточных, краевых фестивалей и конкурсов.

В конкурсе была выделена и национальная номинация. Звучали песни на армянском, азербайджанском и таджикском языках. Выступил и заслуженный коллектив министерства культуры Российской Федерации – хореографический ансамбль «Мы».

Победителями стали певцы из Благовещенска, Зеи и Екатеринославки. В номинации «Народная песня» лауреатами стали народный вокальный ансамбль «Россияночка» из села Плодопитомник Благовещенска, народный вокальный ансамбль «Криница» из села Екатеринославка Октябрьского района. В номинации «Эстрадная песня» победителями конкурса стали Евгений Буняк из Зеи и Дарья Кальней из Благовещенска. Оба – с профессиональной вокальной подготовкой, Евгений – работник отдела культуры в Зее, Дарья – солистка Амурской областной филармонии.

Наградные дипломы победители получили из рук министра культуры и национальной политики Амурской области Надежды Доргуновой.

Полный список призеров — в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.