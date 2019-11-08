Флорист, дизайнер, фотограф и резчик по дереву представят Приамурье на «Абилимпиксе»

На пятый национальный чемпионат профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс» от Амурской области отправится сборная из четырех человек. Они будут соревноваться в компетенциях «Резьба по дереву», «Художественный дизайн», «Флористика» и «Фотограф-репортер».

Национальный чемпионат пройдет с 20 по 22 ноября в Москве на территории ВДНХ. Участие в нем примут представители почти всех регионов страны. Для формирования сборной Приамурья весной был организован отборочный этап, на который съехались более 60 человек. Соревнование проходило по одиннадцати направлениям.

Перед национальным чемпионатом 18 и 19 ноября там же, в Москве, по самым многочисленным компетенциям состоится отборочный этап соревнований. В них по направлениям «Портной», «Веб-дизайн», «Обработка текста» и «Бисероплетение» свои навыки продемонстрируют еще четверо амурских ребят. По итогам испытаний лучшие участники продолжат борьбу в финальном туре.

Участие в заключительном этапе чемпионата «Абилимпикс» для амурчан не в новинку. В прошлом году честь Приамурья защищали шесть молодых профессионалов. По итогам двух соревновательных дней лучшим в стране по направлению «Резьба по дереву» стал выпускник Амурского педагогического колледжа Сергей Комаров.

Конкурс «Абилимпикс» проходит в Амурской области с 2017 года, сообщает амурское правительство.

«Одной из главных целей чемпионата является формирование общедоступной платформы, благодаря которой школьники и студенты с инвалидностью могут познакомиться с различными профессиями и специальностями. Участники и победители регионального этапа чемпионата, продемонстрировав свои навыки в профессиональном мастерстве, имеют большую возможность трудоустроиться на предприятия области. Благодаря таким чемпионатам школьники и студенты с инвалидностью намного быстрее адаптируются к возможным нормам и условиям профессии», – прокомментировал начальник отдела профессионального образования и науки регионального минобрнауки Михаил Захаров.