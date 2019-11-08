Гороскоп на 8 ноября: у Рыб недоразумения, а Раки вспомнят старые обиды

Восход Солнца: 07:31

Заход Солнца: 16:55

Солнце в Скорпионе.

Овен. День благоприятный для планирования, социальных контактов или эмоциональных привязанностей. Позитивные тенденции не позволят эмоциям выйти из-под контроля. Вероятно, для достижения цели придется проявить все ваше обаяние – новые знакомства могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе или финансовых поступлений.

Телец. Хорошее настроение создаст благоприятные предпосылки для начала новых романтичных отношений или для приятного продолжения старых. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от спиртных напитков.

Близнецы. День неблагоприятен для здоровья. Не исключены травмы или сердечно-сосудистые заболевания. Звезды предупреждают: берегитесь быстрой езды, колющих и режущих предметов, электроинструментов. Вероятно негативное влияние или ложный совет, который может привести к финансовым потерям или отрицательно сказаться на личной жизни. Нежелательны новые знакомства, активность в коммерческой деятельности, при заключении контрактов и договоров, при оформлении бумаг.

Рак. Сегодня негативные тенденции будут выражаться в эмоциональной скованности и снижении настроения. Родители-Раки могут столкнуться с резким противостоянием детей. Возможно, вспомнятся старые обиды. Во второй половине дня ситуация может резко измениться из-за неожиданных событий или известий. В этот день желательно уединение.

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Лев. Вероятно, что в этот день от Вас потребуется принятие важных решений. Рекомендуется трезво оценить свои желания, претензии к партнерам и членам семьи. Вероятно, что Вы сможете многое исправить. Назначайте важные встречи на первую половину дня. В течение дня следите за состоянием своего здоровья, особенно за зубами и деснами.

Дева. День символизирует потери. Вероятны непредвиденные расходы, кражи, ограбления. Осложнит ситуацию состояние рассеянности и апатии. Не исключено, что Вы окажетесь под тяжестью усталости от ежедневных хлопот. Визит друзей или подарок близкого человек а могут поднять вам настроение, дадут возможность слегка расслабиться и отдохнуть.

Весы. Этот день пройдет под знаком концентрации сил и рассудительности. Активизируются партнерские отношения. Вы можете с успехом реализовать себя в предпринимательской, финансовой деятельности. Свободное время лучше посвятить творчеству. Большое значение для душевного комфорта будет иметь эмоциональная обстановка в семье.

Скорпион. Опасный сатанинский день. Эмоциональный туман, искушения, лживые обещания. В семейных отношениях или в общении с партнером возможны проблемы. Сильная раздражительность может вызвать в Вас желание нагрубить или обидеть.

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Стрелец. Финансовое положение многих Стрельцов будет нестабильно, что может быть связано с временной остановкой дела. Деловые люди могут столкнуться с неожиданными изменениями в общественно-политической жизни, что неблагоприятно скажется на развитии начатого проекта. Однако не стоит впадать в отчаяние. Эти препятствия окажутся временными. Вы сумеете обойти их, правда, потеряв при этом часть средств.

Козерог. Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, для обращения в учреждения или организации. Советы и посредничество друзей, покровительство влиятельных лиц могут оказаться весьма эффективными. В любовных отношениях намечается некоторый спад, однако не исключена неожиданная встреча с давней симпатией. Сегодня нельзя проявлять жадность, иначе вероятная прибыль окажется незначительной.

Водолей. Пассивный, созерцательный день. Рекомендуется снизить активность, чаще бывать на свежем воздухе. Во второй половине дня Ваша интуиция заметно усилится, Вы сможете хорошо чувствовать настроения своего окружения. Это поможет правильно ориентироваться в самых сложных ситуациях и ясно видеть свое будущее.

Рыбы. Сегодня Рыбам грозят недоразумения на службе. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений, так как недоброжелатель пытается навредить Вам. От вашей ловкости и выдержки будет зависеть многое. Не вздумайте менять работу: данный период для этого совсем не подходит. Запланируйте на сегодня вечеринку, чтобы побыть в обществе хороших людей, и повеселитесь. Дурное расположение духа покинет Вас. Любовь и мир снова войдут в ваш дом.

Астролог: Вальдемар Небоходцев