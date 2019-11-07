90 детей в Амурской области из приемных семей вернулись в детский дом

Более чем в 1 000 семьях в Амурской области родители не исполняют свои обязанности должным образом. Причины, по словам министра социальной защиты Натальи Киселевой, разные: родители не могут устроиться на работу, низкий достаток, неустроенность личной жизни, употребление алкоголя и т.п.

В программе «Простые вопросы» Наталья Викторовна рассказала, что по итогам этого года 512 детей изъяли из семьи. Кого-то изымали временно, пока родители выйдут из трудной жизненной ситуации. Зарегистрировано более 200 случаев, когда родители были лишены родительских прав.

Между тем в текущем году 90 детей из замещающих семей были возвращены в детские дома. Это примерно ¼ часть всех, кого взяли под опеку в 2019 году. Причем больше всего отказов регистрируется в семьях, когда ребенок и приемные родители являются родственниками, либо когда ребенок – подросток.

«В первый год помещения ребенка в приемную семью происходит период адаптации. Родители тоже привыкают к этому ребенку. И в первый год отказов от детей в таких семьях самое маленькое количество. Большинство отказов начинается после трех лет пребывания ребенка в приемной семье. Если детско-родительские отношения не сложились, то к этому времени они обостряются», – поясняет Наталья Киселева.

Могут ли дети в свою очередь отказаться от приемной семьи и зачем на уровне законодательства хотят ввести обязательное тестирование для приемных родителей, об этом в видео.