В России выросло число желающих вернуть смертную казнь

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Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49 %, поднявшись с 44 % в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра. Однако начиная с 2002 года, когда было проведено первое такое исследование, число сторонников смертной казни медленно снижается.

Небольшой всплеск количества сторонников казни в последнем опросе — это реакция на громкое убийство девочки в Саратове, сказал РБК заместитель директора Левада-центра Денис Волков. По его мнению, если власть не будет «обрабатывать» общественное мнение, то тенденция уменьшения сторонников казни сохранится и в будущем. «Я думаю, просто происходит привыкание к имеющемуся положению дел, — отметил социолог. — Когда я немного обсуждал эту тему на фокус-группах, люди не раз говорили, что у нас могут невинно осудить, поэтому возвращать казнь опасно». Но есть и те, кто придерживается противоположной точки зрения, согласно которой только жесткими мерами можно навести порядок в стране, отметил Волков.

Чем старше респонденты, тем чаще они выступают за возвращение казни. Среди людей старше 55 лет ее сторонников 55 %, в возрастной группе от 40 до 54 лет — 53 %, от 25 до 39 — 46 %, от 18 до 24 — 35 %.

Зависит поддержка смертной казни и от уровня образования опрошенных. Люди со средним образованием и ниже склонны поддерживать возвращение смертной казни чаще (53 %), чем выпускники вузов (46 %). Отчасти россияне старшего возраста выступают за смертную казнь, потому что до 1990-х годов она применялась в стране, предположил в разговоре с РБК Волков. «У старших поколений меньше понимания, а что еще можно сделать, как еще можно решать проблемы, если не ужесточением наказания», — добавил он.

С 2007 года заметно изменилось мнение россиян о том, за какие преступления можно казнить. Так, число сторонников казни за изнасилование несовершеннолетних выросло на 7 %. По мнению Волкова, это произошло «под влиянием момента» — также на фоне историй об убийстве в Саратове и о сестрах Хачатурян.

Казнить за серийные убийства предлагают меньше респондентов, чем 12 лет назад, — 64 против 71 %. Резко, на 12 %, выросло число сторонников использования высшей меры применительно к осужденным за терроризм, на 10 % увеличилось количество поддержавших казнь за коррупцию, на 5 % — за госизмену и шпионаж.

За 12 лет изменилось и мнение россиян по поводу того, какими мерами можно добиться снижения преступности. На 6 % меньше респондентов думают, что этого можно добиться ужесточением наказания. Число тех, кто уверен, что для этого полиция и правоохранительные органы должны работать эффективнее, выросло на 7 %.

В начале ноября исследование на аналогичную тему провел фонд «Общественное мнение». Согласно его данным, смертную казнь сочли допустимой 69 % россиян. Недопустимым смертный приговор посчитал 21 % опрошенных. Больше всего респондентов решили, что преступника можно казнить за сексуальное преступление против несовершеннолетнего (68 %), убийство (57 %), терроризм (53 %), изнасилование (52 %) и распространение наркотиков (28 %).

На тему смертной казни люди начинают размышлять, когда происходят какие-то резонансные преступления, отмечает политолог Александр Пожалов. Поэтому данные октябрьского опроса — после того как эта тема несколько недель побыла в центре эмоциональной общественной дискуссии — не вполне корректно сравнивать с последними доступными данными 2015 и 2017 годов.

Число сторонников казни за преступления в отношении детей выросло, так как это более эмоционально чувствительная тема для обычных людей, чем серийные убийства, уверен Пожалов. «Практически каждый респондент примеряет эту угрозу на своих детей и внуков, а сострадание к детям в нашем обществе более выражено, чем сострадание ко взрослым», — считает он.

«Из динамики за 12 лет я бы обратил еще внимание на самый большой (+10 %) прирост сторонников смертной казни за коррупцию, — заметил Пожалов. — Это соответствует общему росту недовольства людей огромным имущественным расслоением между элитой и простыми людьми».

В СССР и России до середины 1990-х годов суды назначали смертную казнь за разные уголовные преступления — от измены родине и бандитизма до дезертирства и диверсии. Мораторий на смертную казнь появился в российском законодательстве в 1997 году, когда Россия вступила в Совет Европы и подписала протокол к Конвенции о защите прав человека об отмене смертных приговоров (в мирное время). Хотя этот протокол так и не был ратифицирован, с этого момента смертную казнь в России запрещено применять согласно Венской конвенции.

В последний раз смертная казнь в России имела место в Чечне в 1997 году — два человека были публично расстреляны по приговору суда шариата. В 2009 году Конституционный суд постановил, что в стране смертные приговоры не выносятся и не приводятся в исполнение (хотя из Уголовного кодекса смертная казнь не исключена), пишет РБК.