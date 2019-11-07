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сегодня, 20:17 0

Трое амурчан разобрались с обидчиком обрезком трубы и получили срок

Трое амурчан разобрались с обидчиком обрезком трубы и получили срок
Фото: pixabay.com

В Приамурье осудили троих жителей Селемджинского района, которые жестоко избили мужчину обрезком железной трубы. Свободненский городской суд приговорил их к лишению свободы от 2 до 3,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии.

По версии следствия, у одного из подсудимых во время отдыха вместе с семьей на территории Быссинского источника вспыхнул конфликт с группой отдыхающих. О скандале обвиняемый рассказал знакомым. Вскоре обиженные селемджинцы приехали «на разборки». С собой они захватили обрезок металлической трубы. Мужчины жестоко избили своих обидчиков. На суде обвиняемые полностью признали свою вину, сообщает «Селемджинский вестник» в Инстаграме.

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#происшествия #суды

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