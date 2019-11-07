В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом

По версии следствия, 31 августа 2019 года один из пилотов передал знакомой, не имеющей допуска и свидетельства к осуществлению полетов, управление Ан-24, летевшим из Якутска в Саккырыыр. При этом на борту находились пассажиры, сообщает «Российская газета».

Дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». «Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – уточнили в пресс-службе ведомства.