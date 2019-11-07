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В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом

В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после проверки скандального видеоролика. На нем запечатлена 33-летняя девушка за штурвалом самолета Ан-24.

По версии следствия, 31 августа 2019 года один из пилотов передал знакомой, не имеющей допуска и свидетельства к осуществлению полетов, управление Ан-24, летевшим из Якутска в Саккырыыр. При этом на борту находились пассажиры, сообщает «Российская газета».

Дело расследуется по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». «Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – уточнили в пресс-службе ведомства.

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#закон #транспорт

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