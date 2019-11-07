В Приамурье обсудили бюджет на следующие 3 года

Комитеты амурского заксобрания приступили к обсуждению проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Депутатов интересовал прогноз роста налоговых поступлений в бюджет, в частности, от строящихся в регионе крупных предприятий, эффективность поддержки бизнеса и когда будет построен мост через Зею.

Как пояснили участвующие в заседании комитета представители министерств финансов и экономического развития области, налоговые отчисления от деятельности резидентов ТОР начнут поступать в региональный бюджет через 2-3 года. Первые 5 лет согласно закону налог на прибыль равняется 0, по истечении этого срока составит 5 %.

По вопросу эффективности выделяемых из бюджета субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства специалисты пояснили, что она прежде всего выражается в легализации бизнеса и создании дополнительных рабочих мест. Оценить объем валового регионального продукта, производимого субъектами МСП, только предстоит, но по предварительным подсчетам, он должен составить не менее 11 % общего ВРП области.

Что касается моста через Зею, начало его возведения запланировано на 2021 год, уложиться строители должны в 42 месяца.

Всю информацию комитет принял к сведению и рекомендовал утвердить законопроект об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в первом чтении на заседании законодательного собрания 15 ноября.

Однако подготовил ряд предложений для включения в проект закона перед вторым чтением. В частности, депутаты намерены рекомендовать правительству области предусмотреть ассигнования на подготовку документов по установлению границ зон затопления и подтопления, на повышение устойчивости жилых домов в сейсмических районах области и переселение амурчан из аварийного жилья, а также увеличить суммы, предусмотренные на программы по модернизации жилищно-коммунального комплекса и обеспечению жильем молодых семей.

Как ранее сообщало Амур.инфо, региональный бюджет-2020 будет профицитным. Общий объем доходов в новом году составит – 62,3 миллиарда рублей. Общий объем расходов – 61,8 миллиарда.

Основная часть расходов областного бюджета нацелена на реализацию региональных государственных программ. К примеру, на развитие образования Амурской области планируется выделить 12,3 миллиарда рублей. На развитие системы социальной защиты населения – 10,08 миллиарда рублей. На здравоохранение направят 9,9 миллиарда рублей, в сферу ЖКХ – 4,1 миллиарда рублей.