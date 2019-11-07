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7ноября
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сегодня, 18:46 6

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

Счетная палата предупредила о сокращении населения России
Фото: pixabay.com

Счетная палата РФ, анализируя ход исполнения федерального бюджета 2019 года, отметила ускоряющуюся убыль населения России. По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

На первое сентября 2019 года постоянное население России составило 146,7 миллиона человек. Это на 52,5 тысячи человек меньше, чем в начале года. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль только на 76 процентов.

С января по август нынешнего года в России родилось 994,3 тысячи человек, это на 83,8 тысячи, или на 7,8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число умерших также снизилось до 1 213,5 тысячи человек, что на 2,7 % или на 33,7 тысячи человек меньше, чем годом ранее.

Естественная убыль населения в январе-августе 2019 года составила 219,2 тысячи человек и приблизилась к значению показателя в целом за 2018 год, когда за 12 месяцев скончалось 224,6 тысячи человек. Это на 50,1 тысячи человек, или в 1,3 раза больше, чем за восемь месяцев 2018 года. Прирост населения был зафиксирован только в 17 регионах России, тогда как в 2018 году наблюдался в 20 субъектах РФ. Число умерших в 32 регионах превысило число родившихся в 1,5- 2,1 раза, сообщает «Российская газета».

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#жизнь #российская власть

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Комментарии
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  • не люблю

    не люблю
    1 час назад

    надо увеличить миграционный прирост, дальнее ближнее зарубежье, африка потенциал

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Они явно что-то знают! )))

  • ХЗ

    ХЗ
    1 час назад

    Надо завозить больше китайцев, давать гражданство всем, они наделают русских китайцев и все будет хорошо, циферки демографии вверх попрут. Есть второй вариант - разрешить клонирование людей.

  • physic1

    physic1
    12 минут назад

    Они ЗНАЮТ!!! Они ЗНАЮТ!!! Мы СЛЕПЫ!!! А они ЗНАЮТ!!!! Мы все будем СПАСЕНЫ!!!!

  • цеховик

    цеховик
    9 минут назад

    Кого предупредили то, ась?

  • uslon

    uslon
    4 минуты назад



    ...несмотря на усилия...



    Или усилия не те, или они не так производятся, или их нет, нисмотряниначто!

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