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Фэншуя не было: история парка Дружбы в Благовещенске (видео)

Фэншуя не было: история парка Дружбы в Благовещенске (видео)

С 1986 по 1994 год в Благовещенске возводили парк Дружбы. Сооружение символизировало сотрудничество пограничных стран, но с течением времени оказалось заброшенным. Архитекторам так и не удалось воплотить в жизнь полный первоначальный проект. Подробности в материале Альфа ТВ.

В 2012 году парк Дружбы передали Общественно-культурному центру, место начали восстанавливать.

Крупный ремонт в парке начался в 2018 году, когда территория стала лидером голосования среди семи благовещенских территорий в рамках проекта благоустройства «Городская среда». Средства на проведение работ – почти 30,5 миллиона рублей – выделили в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2022 годы».

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#Альфа ТВ #история #строительство

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