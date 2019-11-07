С 2020 года в Белогорске планируют сделать работу ФОКа безубыточной

Фото: Пресс-служба администрации Белогорска

Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Героя России Сергея Солнечникова в Белогорске празднует годовщину. За год спорткомплекс посетили более 123 тысяч человек. Самыми востребованными остаются услуги большого бассейна с современной, пока единственной в области системой хронометража. Его посетили 68 тысяч человек.

Глава Белогорска Станислав Мелюков поздравил коллектив спорткомплекса, а также подвел итоги работы ФОКа за год.

«Сегодня в Белогорске знаменательная дата. Нет, не только 102-я годовщина Великой Октябрьской революции, но и первая годовщина со дня открытия ФОКа. Что хочется отметить: коллективом ФОКа проделана большая работа, причем, многое делалось вслепую – опыта функционирования подобного учреждения в Белогорске прежде не было. Перспективы развития есть, перед коллективом стоит задача с 2020 года сделать работу ФОКа как минимум безубыточной. К сожалению, нам пока не удалось создать в городе устойчивую «моду на спорт» – несмотря на возросшие возможности занятия спортом, далеко не все белогорцы хотят им заниматься. Мне могут возразить – не у всех есть возможности. Но я считаю, что это выбор каждого, заниматься спортом или чем-то другим. В любом случае, ФОК построили не зря и прошедший год доказал это. Коллективу ФОКа спасибо за работу!», – написал глава города в своем инстаграм-аккаунте.

В декабре 2018 года комплекс получил сертификат соответствия, подтверждающий, что спортивные залы и плавательные бассейны учреждения соответствуют всем требованиям, установленными в международных, национальных стандартах, санитарных правилах и строительных нормах. В июле 2019 года ФОК Белогорска внесен во Всероссийский реестр объектов спорта.

Более тысячи человек посетили за год малый спортивный зал, расположенный на первом этаже, который предусмотрен для занятий различными видами единоборств. Здесь регулярно проходят тренировки по самбо, карате и боксу. В ближайшем будущем будет размещен боксерский ринг и оборудование для кроссфита.

В ФОК было проведено 60 мероприятий дальневосточного, регионального, муниципального уровней. Среди них кубок главы города по плаванию, кубок ФОК по плаванию, чемпионат города Белогорска по плаванию, соревнования по плаванию в рамках тестирования ГТО, городская спартакиада пожилых людей, 22-ая спартакиада городов Амурской области. Их участниками которых стали около 5 тысяч человек. 4 ноября впервые в игровом зале проведен Кубок народного единства.

За год работы учреждения заключены договоры с пятнадцатью предприятиями и организациями города на услуги бассейна, тренажёрного, спортивного и фитнес-залов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.